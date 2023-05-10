«Звёздные войны: Видения», 2 сезон. Лучшие серии

Совет отправляет джедая вместе с девушкой-пилотом разбираться в тайнах древнего места, где сходятся светлая и тёмная стороны Силы. Девочка-тви’лек хочет поучаствовать в семейных гонках, но очень стесняется своей шумной матушки. Империя вывозит отряд пленников за город, чтобы те начали копать котлован в поисках кайбер-кристаллов.

Так начинаются девять новых короткометражных историй по «Звёздным войнам» от разных анимационных студий. Первый сезон хоть и не стал в своё время откровением вроде антологии «Любовь, смерть и роботы» (да и до подобной популярности ему далеко), но определённо завоевал преданную аудиторию. Для него Lucasfilm позвала несколько японских студий нарисовать мультфильмы в аниме-стилистике. Во втором же сезоне компания обратилась к студиям из самых разных стран, чтобы художники со всего мира могли применить свои техники и выразить любовь к далёкой-далёкой галактике через призму родной культуры.

Читайте также Аниме «Звёздные войны: Видения» — слишком мало, хотим ещё! Пожалуй, именно этого «Звёздным войнам» не хватало: творческая свобода и взгляд на далёкую галактику с самых разных сторон. Но, конечно, не все серии одинаково хороши — и нам точно нужны были ТРИ вариации «Семи самураев»?

Важно, что второй сезон, как и первый, продолжает исследовать истории вне официального канона — что ныне редкость для Lucasfilm. Это должно развязывать авторам руки, и отчасти так и происходит. С одной стороны, знакомых элементов хватает: вот Империя и повстанцы, вот звёздные разрушители и шагоходы, ну и куда без сражений на световых мечах. С другой — авторы вводят новых персонажей, показывают свой совет джедаев и плодят ситхов без числа. Правда, в своё время первый сезон ругали (и мы в том числе) за то, что, даже получив карт-бланш, создатели мультфильмов всё равно возились вокруг одних и тех же тем.

Со вторым сезоном получилась немного похожая история. Эпизоды в нём можно разбить на две подгруппы: одни рассказывают истории о балансе светлой и тёмной сторон Силы, а другие посвящены семейным узам. Впрочем, многим удалось найти какой-то оригинальный подход, будь то интересная техника или неожиданный сюжетный поворот.

Мы решили разделить все девять эпизодов по рангам. Откровенно плохих среди них нет, но некоторые субъективно кажутся интереснее других. У вас наверняка может быть (и скорее всего, будет!) своя версия или даже свой топ. А вот что получилось у нас.

Падаваны

Яма (The Pit)

Кто делал: японская студия D’art Shtajio (помогала с Sound and Fury, Castlevania, Attack on Titan и JoJo’s Bizzare Adventures, рисовала свой мультфильм Indigo Ignited).

О чём? О попытках Империи выкопать огромный котлован в поисках кайбер-кристаллов. Штурмовики свозят в одно место десятки пленников-рабочих, которые начинают трудиться днями и ночами. И когда рабочие достигают металлического дна — дальше копать уже некуда, — штурмовики просто бросают людей на дне ямы и улетают.

Что получилось? Смелая заявка разбилась о слишком высокий уровень условностей. Короткометражка рушит веру в происходящее (то самое suspension of disbelief) быстрее, чем гаснет надежда у рабочих. Вызывают вопросы не только действия Империи, но и расположение города, и реакция жителей.

«Яма» похожа на притчу о поиске прозрения и о нежелании замечать проблемы под носом. Вот только для притчи история кажется перегруженной, а исполнение и выбор стиля — чересчур тривиальным. Нет, правда, есть более интересные способы показать бесчеловечность Империи.

В звёздах (In the Stars)

Кто делал: чилийская студия Punkrobot («Медвежья история», «Науэль и его волшебная книга»).

О чём? Две сестры — единственные выжившие после нападения на племя — ютятся среди руин, добывая воду и пропитание. Империя индустриализировала планету, что привело к порче воды и загрязнению почвы. Всех местных жителей разогнали или уничтожили. Некогда процветающий мир оказался на грани гибели. И однажды старшая сестра отправляется в отчаянную вылазку, чтобы снова пополнить запасы воды…

Что получилось? Безумно красивое кукольное приключение с собственным мифом и предысторией, которые изображены при помощи интересной наскальной анимации. Эпизод в целом может похвастать изобретательными дизайнами персонажей и отлично прорисованным окружением — очень хочется потрогать руками все эти конструкции и всех кукол; да и отдельные кадры с окружением и звёздным небом вызывают исключительно восторг!

При этом основная история, увы, не столь выразительна. Предсказуемая, простая и напрочь лишённая какого-либо напряжения. Тривиально даже по меркам «семейной» темы.

Бандиты Голака (The Bandits of Golak)

Кто делал? Индийская студия 88 Pictures (мультсериал «Охотники на троллей» и его спин-оффы).

О чём? Героя и его младшую сестру, чувствительную к Силе, преследуют имперские соглядатаи. Подростки пытаются добраться до безопасного места, но сперва им нужно как-то разобраться с нежелательным вниманием в поезде — ведь некоторые пассажиры отнюдь не против сдать детишек Империи ради наживы. Как будто этого мало: на поезд готовится дерзкое нападение…

Что получилось? История, очень похожая на прошлый эпизод. И снова сиблинги-подростки, и снова младший обладает талантом к Силе, и снова это приводит к неприятностям. Да и в целом сколько можно этих сюжетов про чувствительного к Силе подростка, за которым охотятся имперские цепные псы после Приказа 66?

Но «Бандиты» подкупают антуражем: эпизод пронизан элементами индийской культуры. Это проглядывает и в традициях поселения, и в потрясающем саундтреке, и в образах персонажей (кажется, кто-то наконец обыграл созвучие «сикх — ситх»). Теперь хочется увидеть полнометражный фильм по «Звёздным войнам» от режиссёра «RRR»!

Рыцари-джедаи

Песнь Аау (Aau’s Song)

Кто делал? южноафриканская студия Triggerfish (компьютерные мультфильмы «Замбезия» и «Команда котиков»).

О чём? О планете, где добывают кайбер-кристаллы. Девочка Аау обладает поразительной способностью своим голосом вызывать в кристаллах резонанс. Поэтому отец просит её держаться подальше от пещер и никогда не пользоваться даром. Разумеется, однажды ребёнок решает сделать всё по-своему…

Что получилось? Добрая и уютная семейная история, выполненная в технике стоп-моушен-анимации. И вы только поглядите на этих фетровых (?) медведей и поразительно красочные пейзажи! В эпизоде почти нет ни экшена, ни саспенса. Увлекает он другим: ощущением чуда, умиротворяющей атмосферой и важным выбором, который предстоит совершить Аау. Пожалуй, самый созерцательный эпизод из всего сборника.

Путешествие к Тёмной голове (Journey to the Dark Head)

Кто делал? Южнокорейская студия Mir («Аватар: Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник», «Ведьмак: Кровь дракона»).

О чём? В детстве Ара тренировалась различать видения при помощи необычных камней. Её тренировки проходили в древнем святилище — средоточии тёмной и светлой сторон Силы. Ара убеждена, что для победы в войне с ситхами нужно отсечь голову статуе, что воплощает Тьму. Это убеждение Ара пронесла до юношества. Она стала механиком при Храме джедаев и однажды поделилась своей идеей с Советом. Совет отправил её и рыцаря-джедая Тоула на миссию к святилищу. Но за самим Тоулом неумолимо движется тень из прошлого.

Что получилось? Как будто полноценный эпизод из неизвестного сериала студии Mir. Если вы смотрели её проекты, то безошибочно угадаете не только стиль рисунка и дизайн персонажей, но и подход к повествованию. За 20 минут авторы успевают: показать флешбэки, ввести второстепенных героев, отпустить несколько шуток, продемонстрировать потрясающие виды и, конечно, устроить зрелищную и динамичную дуэль на световых мечах. Хоть это самостоятельный и вполне законченный эпизод, перед нами тот случай, когда сюжет может вырасти в большую историю. Немного портит впечатление совсем уж тривиальная мораль, но исполнение суммарно выше всяких похвал.

Я твоя мать (I’m Your Mother)

Кто делал? Британская студия Aardman («Побег из курятника», «Барашек Шон», «Уоллес и Громит»).

О чём? Юная тви’лек Анни мечтает поучаствовать в семейных гонках, которые организует лётная академия. Но Анни очень смущается из-за своей матушки. Девочка сбегает посмотреть на гонки, но в итоге всё равно сталкивается с матушкой нос к носу.

Что получилось? Ещё одна добрая и уютная семейная история, на этот раз куда больше напоминающая привычные «Звёздные войны». Кажется, каких-то прямых отсылок и камео здесь даже больше, чем во всех других эпизодах сразу, — взять хотя бы Веджа Антиллеса и миниатюрную Звезду Смерти. Да и сам сюжет зеркалит историю Энакина Скайуокера (зря что ли девочку зовут Анни): от гоночного испытания до парафраза самой знаменитой цитаты из «Звёздных войн». Блестящая пластилиновая анимация добавляет эпизоду очарования, а персонажам — сверхвыразительности. Ух, эти пластилиновые лекку!

Мастера-джедаи

Ситх (The Sith)

Кто делал? Испанская студия El Guiri (образована недавно, её сотрудники работали над мультсериалом «Охотники на троллей», а также над мультфильмами «Суперсемейка», «ВАЛЛ-И», «Рататуй» и «Тачки»).

О чём? О бывшей ученице ситха. Когда-то она покинула учителя в поисках мирной жизни, но прошлое не желает отпускать способного ученика.

Что получилось? Пожалуй, самая виртуозная короткометражка второго сезона (возможно, двух сезонов). Незамысловатый сюжет с погоней и дуэлью не назовёшь выдающимся, но его простота и идея отлично раскрываются благодаря вычурной анимации, сочетающей 3D- и 2D-элементы. Идея баланса светлой и тёмной сторон не нова даже по меркам фильмов, но здесь её подали со стороны героини-художницы, для которой краски и цвета вокруг выражают саму Силу. Поклонникам «Звёздных войн» точно нужен свой полнометражный мультфильм вроде Into the Star-Wars-verse…

Танцовщица-шпион (The Spy Dancer)

Кто делал? Французская студия La Cachette (эпизод Sucker of Soul для «Любовь, смерть и роботы», «Первобытный» Геннди Тартаковского, Le College Noir).

О чём? Прима-танцовщица Ло’и выступает в имперском кабаре, куда приходят отдыхать штурмовики и офицеры. На самом деле Ло’и помогает повстанцам, собирая информацию и развешивая «жучки» прямо по ходу выступления. И во время смертельного номера, своего головокружительного танца, она замечает офицера, который кажется ей подозрительно знакомым.

Что получилось? Пожалуй, самый занятный эпизод сборника. Здесь и очень трагичный взгляд на семейную тему, полный противоречивых эмоций. И необычная главная героиня — вероятно, Ло’и вдохновлена образом и биографией Маты Хари. И поразительная хореография, в которой окончательно слились танцевальные и боевые фигуры (и это при том, что дуэли на световых мечах в «Звёздных войнах» в принципе ближе к танцу, чем к традиционному фехтованию клинками). И выразительный контраст между штурмовиками на отдыхе и штурмовиками в деле — стоит надеть шлем и взяться за оружие, как они становятся воплощением имперской машины, теряя человечность. Вдобавок у студии очень характерный анимационный 2D-стиль, который как нельзя лучше подходит для подобной вычурной хореографии.

Предел Крикуньи (Screecher’s Reach)

Кто делал? Ирландская студия Cartoon Saloon («Легенда о волках», «Песнь моря», «Тайна Келлс»).

О чём? Девочка Даал вместе с друзьями отправляется в древнюю и опасную пещеру. Пока все ребята думают, что их ждёт хулиганское приключение (как же так, не предупредить взрослых и уехать на спидерах подальше), Даал с трепетом сердца ждёт своего главного испытания.

Что получилось? Торжество истории и стиля. Простой сюжет о, казалось бы, беззаботных детишках и спасении друзей оборачивается драматичным финалом и шокирующей истиной. Концовка вызывает противоречивые чувства и заставляет прокрутить в памяти весь сюжет. Рисунок — лаконичный шедевр ирландской студии, у которой одинаково удачно выходят как светлые и уютные сцены, так и мрачные и даже некомфортные моменты.