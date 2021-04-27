Книжные циклы на стыке фэнтези и постапокалипсиса

На первый взгляд, постапокалипсис и фэнтези не слишком хорошо сочетаются друг с другом. Но порой фантасты придумывают миры, которые объединяют эти два направления. Например, показывают магические королевства на грани упадка. Или демонстрируют, как магия просачивается на Землю, вызывая разруху и хаос. Вариантов хватает. О таких сериях мы сегодня и поговорим.

Джо Аберкромби — «Море осколков»

Трилогия Джо Аберкромби поначалу воспринимается как приключенческое фэнтези со скандинавскими мотивами, написанное с присущими автору подробными боевыми сценами, черным юмором, придворными интригами и яркими героями. Однако со временем в сюжете встречается множество намеков, что главные герои живут на руинах погибшей цивилизации.

Например, в этом мире ходят легенды об эльфах, которые некогда владели невероятным могуществом, но погубили свою цивилизацию в ходе глобальной войны. И наследие этого ушедшего народа сыграет в трилогии заметную роль.

Брендон Сандерсон — «Архив Буресвета»

Действие цикла (кстати, он входит в масштабную вселенную писателя Космер) разворачивается на Рошаре — в мире, где катастрофические бури раз в несколько дней обрушиваются на континенты. Редкие избранные способны пробуждать в себе исключительные способности. Хотя цикл еще не достиг и половины из запланированных автором десяти томов, он уже считается одним из самых масштабных представителей эпического фэнтези.

Уже в первой книге становится известно, что Рошар и ранее терзали магические катаклизмы, спровоцированные древним конфликтом высших сил. И всё указывает на то, что скоро на мир падёт ещё один такой катаклизм. Антураж здесь нельзя назвать откровенно постапокалиптическим — напротив, мир Сандерсона наполнен удивительными растениями, которые приспособились к бурям, его населяют множество животных, а люди создали несколько сильных государств. Однако по мере развития сюжета все явственнее чувствуется, что над миром нависает угроза, связанная с той, что некогда едва не погубила человечество.

Ричард Скотт Бэккер — «Второй Апокалипсис»

Ричард Бэккер создал грандиозную по размаху сагу, которую часто называют самым мрачным фэнтези современности. Он создаёт мрачную и гнетущую атмосферу за счёт беспощадных и беспринципных персонажей, подробных описаний жестокости (эти эпизоды вдохновлены реальными средневековыми историями) и ощущения приближающегося Конца Света.

Эарва — континент, на котором люди отнюдь не первые. В прошлом эти земли имели других хозяев и стали местом действия разрушительного конфликта, едва не обернувшегося Первым Апокалипсисом. Религия Бивня диктует людям убивать всех «нелюдей», а среди тех есть те, кто жаждут обрушить на мир Второй Апокалипсис.

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Нора Робертс — «Хроники Избранной»

«Год первый» — первая книга трилогии — рассказывает о Земле, на которой мистический вирус уничтожил около 80 процентов человечества. У выживших открылись магические способности, что быстро спровоцировало конфликты, грабежи, хаос и борьбу за власть.

После катастрофы люди разделились на два лагеря: одни стараются силой построить новый порядок, считая себя полноправными владельцами оставшегося мира, другие пытаются им противостоять, чтобы мир окончательно не превратился в хаос.

Н. К. Джемисин — «Расколотая земля»

Трилогия Норы Кейт Джемисин повествует о мире, в котором примерно раз в полвека происходит природный катаклизм, способный уничтожить цивилизацию. Планета «трещит по швам», громыхают землетрясения, извергаются вулканы. Со временем люди выработали свод правил на время стихийных бедствий, способствующих переживать катастрофы с минимальными потерями.

Цивилизация все еще жива во многом благодаря орогенам — людям, умеющим управлять энергией земли. Они важны во время катаклизмов, однако в обычное время орогены подвергаются презрению, к тому же простые люди считают их опасными, и недаром. Именно орогены выступают главными героями трилогии Джемисин, каждый том которой завоевал премию «Хьюго».

Читайте также Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мрачная история о великой зиме В мире, где каждый день может обернуться долгой зимой, люди всегда готовы к испытаниям. Но нынешняя зима будет длиться не месяцы, не годы и даже не десятки лет, а много дольше…

Ребекка Роанхорс — «След молнии»

В романе «След молнии» глобальная экологическая катастрофа навсегда изменила Землю. Многие территории ушли под воду, а на других вернулись к жизни чудовища. Магия тоже вновь пришла в мир, став неплохим подспорьем для людей, борющихся за выживание. На территориях племени индейцев навахо жизнь уцелела благодаря древним сооружениям, ставшими теперь защитой от сверхъестественных бед.

Мэгги Хоски — одна из тех, кто наделен сверхъестественными способностями, которые помогают ей охотиться на монстров. Очередное задание ведет ее в новые, неизведанные земли. Книга очень динамична, погружает в экзотическую мифологию индейцев и полна зрелищных сцен, в которых герои пускают в ход как магию, так и огнестрельное оружие.

Илона Эндрюс — «Кейт Дэниелс»

Приключения наемницы Кейт Дэниелс стали одной из самых успешных серий городского фэнтези XXI века. Главная героиня живет в мире, очень похожем на наш, только с большим количеством мифических существ и магии. Причем о них знают все, что редкость для жанра. Более того, многие существа, вроде вампиров и некромантов, здесь часто обладают нешуточной властью, так что этот мир получился весьма мрачным, где-то даже антиутопическим.

После катастрофы под названием Вспышка, вызванной чересчур быстрым развитием технологий, магия вернулась в мир. Отправной точкой приключений Кейт становится убийство наставника и опекуна героини, узнав о котором, девушка решает отыскать преступника. Кейт зарабатывает на жизнь охотой на монстров, да и вообще девушка весьма и энергичная и боевая — этими же словами можно охарактеризовать и весь цикл о ее похождениях.