«Палео»: настольная игра про первобытных людей

«Палео» — плод трудов немецкого автора Петера Рустемейера, который по основной профессии археолог, так что в игре он отразил собственные знания. Игроки берут под управление племя первобытных людей, которым приходится выживать в очень суровых условиях. Постоянная угроза голода и болезней, несчастные случаи на охоте, враждебные чужаки и прочие опасности поджидают их на каждом шагу. Вряд ли вам удастся уберечь всех подопечных, но главное — успеть сохранить память о себе и закончить огромную роспись в виде мамонта на стене пещеры.

Тип игры: кооперативная, на выживание

Автор: Петер Рустемейер

Художник: Доминик Майер

Издатель: Hans im Gluck

Издатель в России: Hobby World, 2021

Количество игроков: 2–4 (оптимальное: 2–3)

Возраст игроков: от 10 лет

Время игры: 60–90 минут

Похоже на: «Робинзон Крузо: Приключения на таинственном острове» • «Каменный век» • «Летопись»

Первое, за что хочется похвалить «Палео», — приятное красочное оформление и сборные трёхмерные компоненты: на полочки мастерской выставляются карты и жетоны изобретений, известных племени, а для чего нужно кладбище, объяснять не нужно. Игра легко обошлась бы без этих украшательств, они никак не участвуют в её механиках, по сути кладбище — лишь место для сброса выбывших из игры карт, а мастерская позволяет лучше видеть доступные изобретения. Но почему бы и нет, если это придаёт игре изюминку и эффектно смотрится на игровом столе? Дополняют впечатление фигурные деревянные фишки ресурсов (еда, дерево и камень) и яркие иллюстрации на картах: люди и звери несколько мультяшны, зато особые события и карты сновидений стилизованы под наскальную живопись.

Но главная ценность «Палео» не в оформлении, а в оригинальной основной механике. Все занятия первобытных людей представлены в виде карт, на рубашках которых изображены различные места для посещения. В большинстве случаев можно с уверенностью сказать, что будет результатом вашего путешествия. Карты леса в основном позволяют получить древесину и пищу, в горах чаще всего можно собрать камни, в родной пещере — что-то изобрести или добавить человека к своей общине, а красные карты опасностей сулят неприятности. Но жизнь во времена до нашей эры не может быть полностью предсказуема, так что везде может оказаться совсем не то, на что вы рассчитывали.

Каждый игрок начинает с двумя представителями вида homo sapiens, которые, помимо разного количества здоровья, имеют и специализацию: охотники (с символами копья), разведчики (символ глаза) и умельцы (знак инструментов). Колода игровых карт замешивается и раздаётся примерно поровну всем игрокам, при этом каждый получит случайный набор карт: кому-то может попасться гораздо больше опасностей, чем остальным, — что ж, не повезло.

После раздачи карт начинается фаза дня, в течение которой игроки отправляют своих первобытных тружеников заниматься полезными делами. Каждый игрок смотрит рубашки трёх верхних карт своей личной колоды, из которых ему надо выбрать одну для выполнения действия на обороте. Смотреть на лицевую сторону заранее нельзя, зато можно обсудить с соратниками, кому куда пойти. Это очень важно, ведь хорошо спланированные действия могут отлично дополнить друг друга. К примеру, если один за свой ход успеет добыть ресурсов в лесу или горах, другой вполне может на этом же ходу создать из них что-нибудь полезное, отправившись в пещеру.

Выбрав по одной карте из трёх, игроки одновременно вскрывают их и смотрят, какие действия на данный момент принесут больше пользы племени. Здесь коварный первобытный мир преподносит сюрпризы, которые могут нарушить все заранее выстроенные планы. И ладно ещё, если охотник, отправившийся в лес за древесиной, найдёт вместо неё лишь ягодный куст. Гораздо обиднее, если будет поджидать внезапная опасность — разведчики шли в горы за камнем, а вместо этого попали под обвал! Полученный урон нужно «вписать» одному своему человеку, и если это превысит количество его здоровья — бедняга отправится на кладбище, а на планшет ночлега ляжет один символ черепа. Пять черепов — и партия проиграна.

Чтобы хоть как-то противостоять множеству напастей, на большинстве карт есть возможность выполнить действие помощи. Бросьте свой ягодный куст и мчитесь на помощь попавшим в беду разведчикам! При таком варианте игрок не выполняет собственное действие, зато добавляет все свои символы и имеющиеся изобретения соплеменнику. Только так можно пережить самые страшные опасности или завалить на охоте особо крупных зверей. Даже не пытайтесь идти на мамонта в одиночку!

Но дневными приключениями тяготы пещерной жизни не ограничиваются. Как только игроки отыгрывают все действия, наступает фаза ночи, и первое, что надо сделать, рассевшись вокруг очага, — плотно поужинать. Не успели запасти еды на всех? За каждого человека, оставшегося голодным, тоже получите символ черепа. А после трапезы ещё и разберитесь с сюжетными заданиями.

«Палео» состоит из модулей, сочетая которые, вы получаете сценарий игры. В базовой коробке 10 модулей разных уровней сложности. Буклет правил предлагает 7 вариантов их различных сочетаний: проходя эти сценарии в предложенном порядке, вы будете постепенно двигаться от простых к более сложным. Однако никто не запрещает в любой момент создать собственную историю, смешав любые два или три модуля. Дополнения для игры — это тоже именно новые модули (на русском языке одновременно с базой уже вышло первое дополнение «Ужасные птицы»).

Каждый модуль даёт свое сюжетное задание, которое необходимо выполнять в фазу ночи, чтобы не получить очередной череп. Задания все разные, и хотя в игре отсутствует художественный текст, благодаря картам сюжетов и заданий «Палео» всё равно умудряется рассказывать истории. В одном сценарии вокруг стоянки ходит стая голодных волков, в другом наступает суровая зима, в третьем племя посещают четыре могучих чужака. А если вы будете проходить сценарии по предложенному порядку, то даже сможете уловить канву единой истории.

За выполнение сюжетных заданий, истребление могучих зверей и особенно ценные изобретения игроки получают возможность добавить одну из 5 частей рисунка мамонта на стену родной пещеры. Если наскальная живопись будет закончена раньше, чем на планшет ночлега ляжет пятый череп, игроки одержат победу в партии.

Игровой процесс «Палео» незамысловат, но действительно увлекает, потому что позволяет прочувствовать дух выживания и исследования. То, что итог ваших действий никогда не просчитывается на 100%, добавляет азарта, а возможность помогать друг другу сплачивает игроков в настоящее единое племя. Однако преимущества такой системы влекут за собой и недостатки.

Главный недочёт «Палео» — игра никак не решает проблему альфа-игрока, которая тут может расцвести бурным цветом. Это один из основных камней преткновения большинства кооперативных игр: если один из игроков будет диктовать остальным все действия, то удовольствие от игры получит только он. Конечно, в правилах указано: «Обсуждайте с другими игроками, какие карты каждому из вас выбрать, но помните, что окончательное решение принимаете только вы». Однако на деле более опытный и искушённый в настолках игрок может взять на себя роль лидера, на каждом ходу склоняя других к конкретному выбору. «Я вскрою опасность, а ты иди в родную пещеру, поможешь мне оттуда» или «Делай факел, а не копьё, он гораздо полезнее на данный момент». Если подобные фразы каждый ход произносит один и тот же участник — можете представить, что у вашего племени есть настоящий вождь, раздающий приказы подчинённым. Так как в игре отсутствуют личные цели, перечить умелому стратегу нет никакого резона.

Второй минус «Палео» — в том, что самые яркие впечатления дарит только первое прохождение, когда вы не знаете, что скрывается под рубашками карт модулей. Конечно, игра не одноразовая, да и в принципе не сюжетная. Но радости первого исследования впоследствии уже не будет, и вы заранее будете знать, что нужно для победы над стаей волков или кто скрывается в тёмной пещере.