Лучшие игры по «Властелину колец», часть вторая

Присаживайтесь поудобнее, мы продолжаем наше путешествие по виртуальному Средиземью. На чём это мы остановились в прошлый раз? Ах да, The Hobbit от Sierra! Ну, значит сегодня у нас будет нечто более серьёзное и брутальное. И начнём-ка мы с ММО!

Читайте также Лучшие игры по «Властелину колец», часть первая Как насчёт порубить пару батальонов урук-хаев Нарсилем или повести за собой целую армию во имя спасения Средиземья? Или… во имя Саурона! Вспоминаем лучшие игры о Средиземье.

The Lord of the Rings Online

Появление MMORPG, действие которой разворачивалось бы в мире Средиземья, казалось, было начертано на скрижалях судьбы еще в тот самый день, когда первый тираж «Властелина колец» гордо встал на полки книжных магазинов.

В 2007 пробил заветный час, и мир увидел The Lord of the Rings Online. В этой игре разработчики постарались отразить мир Средиземья со всем полагающимся ему масштабом. Ориентиром служили, в первую очередь, литературные первоисточники, а не фильмы Джексона (хотя и из них предостаточно заимствований), благодаря чему можно встретить немало любимых фанатами персонажей, которым так и не досталось места на большом экране, например, Тома Бомбадила.

«Властелин колец онлайн» по большей части ориентирован на PvE-составляющую и прохождение длинных цепочек квестов. Создаёте себе по вкусу человека, эльфа, гнома или хоббита — и вперёд! Сценарий, по которому предстоит пройти героям Средиземья, дополняет основные события трилогии, позволяя игроку поучаствовать не только в истории, написанной специально для игры, но также взглянуть на многие известные события от лица «персонажа третьего плана». Последние дополнения к игре вообще осмелились шагнуть за пределы Войны Кольца, отправив игроков наводить порядок в мире после падения Саурона.

Увы, фанатам серьёзного PvP в The Lord of the Rings Online делать особо нечего, равно как и поклонникам «тёмной стороны»: встать под знамена Багрового Ока можно лишь в специальном режиме, в котором некоторые из игроков принимают обличье прислужников Саурона и бьются против сил света. С другой стороны, за 14 лет игра так и не загнулась — можно с уверенностью сказать, что эта ММО прошла испытание временем!

Но, разумеется, онлайновым похождениям героев Средиземья давно не хватало масштабной встряски. Возможно, она грядет с приходом сериала от Amazon — по слухам, игре собираются подтянуть визуальную составляющую, что было бы весьма кстати, учитывая год её выхода.

Русскоязычным фанатам наверняка также интересно, не вернётся ли с релизом сериала поддержка серверов с локализацией на великий и могучий, которую отключили аж в 2015-м. Впрочем, никаких слухов на эту тему нет, так что советуем всем желающим приобщиться к онлайн-Средиземью подучить английский: говорят, освоить его всё же проще, чем эльфийский.

The Lord of the Rings: War in the North

Крупная одиночная ролевая игра «по мотивам» также кажется чем-то неизбежным для мира Толкина, но… что-то её всё нет и нет. Канула в лету, так и не доплыв до берегов Средиземья The White Council, а все любители сингловых приключений с ролевым уклоном остались довольствоваться War in the North.

Этот ролевой слэшер, вышедший в 2011, ориентирован на кооперативное прохождение. Как и в Lord of the Rings Online, нам отводят роль «добрых помощников третьего плана», которые, пока Фродо и компания решают все самые насущные вопросы, отчаянно пытаются защитить северные земли Средиземья от жуткого чародея Агандаура.

Защитников севера всего трое, и каждый из них довольно чётко встраивается в определенный архетип: танкующий гном; действующая на расстоянии эльфийская целительная, бафающая союзников и творящая боевую магию; а также следопыт, который одинаково неплохо фехтует в ближнем бою и стреляет из лука.

Проходится «Война на севере» буквально за два вечера, но пара отличительных особенностей у неё всё же есть. Во-первых, образы некоторых персонажей, которых вы встречаете, напрямую позаимствованы из трилогии Джексона: перекинуться словечком-другим с Фродо или Арагорном было довольно приятно. Во-вторых, в игре прямо-таки зашкаливающий уровень жестокости в баталиях, с отрыванием, отрезанием и отрубанием оркам и гоблинам всего того, что отрывается, отрезается и отрубается. Вдобавок к этому героев еще и заливает фонтанами чёрной крови. Пожалуй, по степени брутальности и натуралистичности схваток «Война на севере» превосходит прочие игры по «Властелину колец».

The Lord of the Rings: Conquest

Про один из последних проектов Pandemic Studios особо не пораспинаешься — это чистой воды их же Battlefront, но перенесённый в мир Средиземья. Игра получила противоречивые отзывы и в сознании масс не отложилась. Причин тому хватает: помимо бедной кампании и скучных игровых классов разработчики явно схалтурили во многих более мелких решениях.

Скажем, в мире «Звёздных войн» одинаковые статисты нареканий не вызывали: там ведь натурально сражались армии клонов и дроидов, сами названия этих армий не подразумевают сколь-либо серьезных отличий между юнитами каждой из них. Во «Властелине колец» подобная работа с массовкой фатальна: одинаковые морды орков после разнообразных легионов зеленокожих уродов из фильмов Джексона вызывают лишь отторжение.

Гондорские пехотинцы вообще не пользуются щитами, а на поле боя откровенно зашкаливающее количество магов, заливающих всё вокруг примитивными спецэффектами. Помните, мы выше упоминали, что разработчики из Monolith отнеслись к канону наплевательски? Нет, все же хочется сделать заявление, что на фоне орд орков-магов из Conquest дилогия «Теней» кажется эталоном в контексте выстраивания взаимоотношений с оригинальной интеллектуальной собственностью.

Но если вы отключите внимательность к игровым и дизайнерским деталям, а также фанатский снобизм, то в Conquest действительно можно попробовать сыграть с друзьями, как в «Battlefront в Средиземье». Увы, даже в таком ключе эта игра надоедает буквально за два-три вечера, после чего её стоит лишь безвозвратно деинсталлировать в жерле Роковой Горы.

The Lord of the Rings: War of Ring

Был в начале нулевых один крайне интересный период, когда некоторые ушлые разработчики и издатели пользовались возможностью выпускать игры по книжной лицензии «Властелина колец», отхватывая свою долю пиара со стороны фильмов, над игроизациями которых вовсю корпела EA.

War of Ring вышла всего за год до «Битвы за Средиземье», но глядя на эти игры сегодня, кажется, что между ними куда более солидная временная пропасть. Авторы весьма достойной стратегии Battle Realms склепали клон Warcraft. Клон, признаемся, не самый паршивый, но чувство безнадежной вторичности преследовало во время игры в War of Ring не хуже назгула, идущего по пятам Фродо.

Как-то отличиться разработчики попытались в кампаниях. В светлой вам дотошно раскрывали предыстории некоторых членов Братства: скажем, вы воевали за Гимли с орочьими армиями в родных горах, а Леголас занимался ловлей Голлума в Чернолесье. В то же время Боромир плечом к плечу с Фарамиром занимался обороной Осгилиата. На позднем этапе кампания переключалась на события трилогии.

В кампании зла сценаристы и вовсе наплевали на выстраивание единой цепочки событий и сколь-либо последовательный таймлайн. Скажем, в её начале вы вторгаетесь в Рохан в роли орочьего командира Гришнака, а в финальной миссии ведёте армии тьмы маршем на Минас Итиль (будущий Минас Моргул, этот город пал задолго до событий Войны Кольца). Забавно, что в последнем задании вы можете призвать себе на помощь Сарумана — интересно, куда ж это Белый Совет-то смотрел, пока его глава открыто помогал оркам и троллям завоевывать одну из важнейших гондорских крепостей?!

Впрочем, есть у War of Ring одно неоспоримое достоинство: восхитительный саундтрек, особенно заглавная тема Mordor, играющая в главном меню. Без сомнения, некоторые из местных композиций достойны прослушивания и вне игры.

The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring

Еще одна игра из «разделенных нулевых», созданная не по кинолицензии, а по лицензии литературной. В Fellowship of the Ring разработчики обращались с первоисточником максимально бережно: ещё до того, как добраться до Бри, ваши хоббиты побывают в целой куче передряг. Встреча с Томом Бомбадилом и поход в зловещие Могильники станут сюрпризом для игроков, с книжным «Властелином колец» не знакомых.

Стараясь следовать букве оригинала, разработчики даже не показали в финале гибель Боромира: насмотревшись фильмов Джексона, люди стали забывать, что это драматическое событие происходит вовсе не в финале «Братства Кольца», а в начале «Двух крепостей»! Впрочем, чтобы в конце был хоть какой-то замес, пришлось натравить на Братство банду орков во главе с назгулом.

В целом, Fellowship of the Ring представляет из себя довольно непритязательную action-adventure. Герои тут не крутят лихие комбо, как в каком-нибудь Return of the King, да и выбирать игрового персонажа лично вам не дают: управление Фродо, Арагорном или Гэндальфом строго привязано к тому, какую миссию вам предстоит выполнить.

На фоне прочих игр по мотивам книжного наследия Толкина, даже какого-нибудь The Hobbit, Fellowship of the Ring выглядит достаточно скромно. Впрочем, любопытства ради с этим реликтом можно ознакомиться: опять же, продолжительность «Братства» позволит вам спокойно справиться с ним за один вечер.

И немного модов

Не только профессиональные разработчики, но и команды мододелов нередко оказываются очарованы миром Средиземья. Из-под пера фанатов выходят достойные переработки других оригинальных игр, позволяющие рассмотреть Войну Кольца под совершенно другим углом…

Игры серии Total War всегда славились своими масштабными сражениями, так что нет ничего удивительного, что однажды неравнодушные мододелы стали перекрашивать римлян в урук-хаев. Первые моды по вселенной «Властелина колец» появились ещё на Rome: Total War 2004 года.

Medieval 2, вышедшая в 2006, также получила масштабную модификацию под названием The Third Age, которая подвергла игру по-настоящему качественной переработке. «Третья Эпоха» по сей день считается бессмертной классикой среди модификаций, посвященных миру Толкина в играх серии Total War, хотя уже появились более современные проекты.

Скажем, Rise of Mordor, вышедший к Attila: Total War. Если графика Medieval 2 кажется вам сегодня чересчур устаревшей, то вам стоит обратить внимание именно на этот проект.

Серия Mount and Blade также славится битвами крупных армий (правда, в ней вы участвуете в бою не как бестелесный руководитель, а как живой полководец, который может лично врезать врагу по кумполу) и дружелюбным отношением к модам. The Last Days of the Third Age стал настоящим бриллиантом в коллекции любительских модификаций для Mount and Blade: тотальной переработке подверглось всё и вся, начиная от базовых механик игры и заканчивая нюансами прокачки и экономики.

Несмотря на то, что The Last Days of the Third Age ощущается куда более линейной, чем оригинальная Mount and Blade и прочие моды, ей удается достаточно ярко и самобытно отразить события Войны Кольца на движке Mount and Blade, а это дорогого стоит.

* * *

Конечно, это далеко не все игры по мотивам творчества Толкина. Мы не упомянули консольные The Third Age и Aragorn’s Quest, оставили в сторонке созданную на волне популярности жанра MOBA Guardians of the Middle-earth, а самые придирчивые эстеты наверняка недовольно фыркнут в комментариях, что мы не подарили абзац-другой игроизациям по мотивам легендарного «Гоблинского перевода» — «Братве и кольцу» и «Двум сорванным башням».

По «Властелину колец» существует слишком много игр, чтобы постараться сколь-либо цельно рассказать о них в рамках пары статей. К тому же, здесь мы пытались привести конкретно те из них, что даже сегодня могут представлять для геймера хоть какой-то интерес.

Вполне возможно, что с выходом сериала от Amazon этот список придется расширить. Да и The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic выглядит по-своему любопытно… так что не расходитесь слишком надолго, Алая книга на этом не заканчивается!