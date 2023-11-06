Майк Шмидт — молодой человек, которому капитально не везёт по жизни. Его выгоняют с очередной работы, у него на попечении младшая сестра Эбби, а его недружелюбная тётушка пытается отобрать опекунство ради выплат. Последний шанс Майка — работа ночным охранником в заброшенной закусочной «Пицца Фредди Фазбера». Закусочная когда-то была знаменита своими аниматрониками, робо-куклами в виде мультяшных зверей в человеческий рост. Майк соглашается на работу, не подозревая, что его ждёт там после двенадцати часов ночи.

Five Nights at Freddy’s Жанр: ужасы, драма

Режиссёр: Эмма Тамми

В ролях: Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон

Премьерный показ: 25 октября 2023 года (мир), 27 октября 2023 года (Peacock, цифровой релиз)

Продолжительность: 109 минут

Похоже на: «Страна чудес Вилли», «Банана-Сплитс», «Ночные охранники»

«Пять ночей с Фредди», Five Nights at Freddy’s, или просто FNAF — влиятельная и популярная в определённых кругах франшиза. Это история об оживших аниматрониках, ростовых роботах, которые «выступают» на сцене в детских кафе на потеху публике (типичное для США явление). Уже много лет игрушечные мишки Фредди и кролики Бонни моментально улетают с прилавков, дети напевают песенки из видеоигр, а автор серии Скотт Коутон стабильно подсчитывает барыши.

Каким-то чудом мы избежали экранизации игры Poppy Playtime с синим и зубастым Хагги Вагги в главной роли, но FNAF-кино было только вопросом времени. О грядущем фильме было объявлено ещё в 2015 году, а на посту режиссёра успел побывать знаменитый сказочник Крис Коламбус. В итоге кино приютила студия Blumhouse, а за режиссуру отвечала Эмма Тамми, выступив ещё и соавтором сценария.

На роль охранника Майка утвердили Джоша Хатчерсона, известного зрителям по «Голодным играм». Большую часть фильма занимает история его персонажа, рассказ о его душевных ранах и попытках их исцелить. Дело в том, что, когда Майк был ещё ребёнком, неизвестный похитил его младшего брата прямо с семейного пикника. Парень корит себя за то, что не углядел за малышом, и уже много лет не оставляет попыток найти похитителя.

Честно сказать, семейная драма — не то, чего ожидаешь от фильма о зловещих звероподобных роботах. Вот Джош пытается наладить отношения с сестрой, вот ругается с тётей, а вот раз за разом видит один и тот же сон о том, что произошло с ним в детстве. Аудитория в такие моменты, скорее всего, будет скучать или болтать, пропуская душещипательные диалоги. Незнакомый же с франшизой зритель, который скорее всего, предвкушал безумный кровавый слэшер в духе «Страны чудес Вилли» с Николасом Кейджем, точно не получит желаемого.

Для фильма об аниматрониках концентрация самих аниматроников в кадре удручающе низкая, зато выглядят они точь-в-точь как в видеоигре. В кино показали весь основной состав — мишку Фредди, кролика Бонни, курицу Чику и лиса Фокси. Правда, большую часть времени они не оправдывают свою репутацию и ведут себя вполне мирно — никаких тебе внезапных перемещений в духе Плачущих ангелов из «Доктора Кто», никакой необоснованной жестокости. Пара сцен с нападениями в фильме всё же есть, а ещё есть перекусывание человека пополам («Укус 2023»?) и даже момент, смутно напоминающий ловушки Конструктора из «Пилы». Но, как говорил Мужик из мультика «Падал прошлогодний снег», маловато будет!

Причина такой скромности в целом понятна. Большинство фанатов, или, как они называют себя, ФНАФеров, это дети и подростки, а Five Nights at Freddy’s и Poppy Playtime — это их новые Чёрная простыня и Гроб на колёсиках. Вокруг этих и некоторых других франшиз зумеры и поколение альфа выстраивают современную мифологию ужасов. Именно поэтому «Пять ночей с Фредди» вынужден был усидеть на двух стульях, оставаясь ужастиком и в то же время не излишне страшным кино для юных зрителей. В итоге получился странный гибрид, который так и не смог до конца определиться, каким фильмом он хочет быть.

В кино добавили внушительное количество пасхалок, отсылок и деталей лора «для своих». Даже знакомая музыка на месте — в титрах звучит «Five Nights at Freddy’s» от The Living Tombstone. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь аудиторию, — фильм уже отбил свой бюджет, принёс неплохую прибыль и обеспечил себе пару продолжений. Правда, непосвящённые вряд ли поймут, что особенного, например, в фигурке мальчика с шариком и почему её нам так часто показывают.

Из всего актёрского состава хоть какой-то шанс запомниться зрителям есть разве что у Мэттью Лилларда, который сыграл консультанта по трудоустройству (и кое-кого ещё). Джош Хатчерсон играет среднестатистического героя, который постоянно не понимает, что происходит, Пайпер Рубио (Эбби) — стандартного ребёнка из хорроров, который почему-то дружит с самыми жуткими монстрами, да и Элизабет Лэил (сотрудница полиции Ванесса) недалеко ушла от типичных жанровых клише. Без Фредди и компании и само кино, и его герои — совершенно блёклые и неинтересные, и неизвестно, смогут ли последующие экранизации продолжить выезжать на фансервисе.

Изначально было заявлено, что фильм будет основан на событиях первой части видеоигровой серии, которая вышла ещё в 2014 году. Формально так оно и есть, но суть игры, благодаря которой она полюбилась публике, а именно напряжённое отслеживание аниматроников по камерам в комнате охраны, перенести в кино забыли. Пугают здесь в основном скримерами, но сложно припомнить хотя бы один момент, когда это мало-мальски хорошо получается.