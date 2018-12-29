Фантастика-2018: лучшие фильмы года

Обычно мы начинаем итоги со слов о том, какой у нас позади хороший год, полный замечательных фильмов. Так вот, давайте наконец это признаем: 2018 год для кинофантастики был плохим. Слабых, провалившихся в прокате или не оправдавших ожидания фильмов было больше, чем приятных сюрпризов. Сиквелов и ремейков — больше, чем свежих идей. Блокбастеры вытесняют из кинотеатров независимые фильмы — к счастью, те находят приют на ТВ. Классическое фэнтези почти исчезло с экранов, а возрождение научной фантастики, которому мы радовались последние пять лет, будто поставили на паузу. Везёт разве что любителям супергероики. Тем ценнее достойные и значимые для фантастики фильмы, которые в этом году всё-таки были. Давайте посмотрим, чем нам запомнится 2018-й.

И нет, мы не забыли мультфильмы, в том числе тот, о котором вы подумали. Им будет посвящён отдельный топ.

Вне конкурса:

«Человек, который убил Дон Кихота» Самый долгожданный фильм Этот долгострой заслужил бы такое звание уже тем, что вышел. Терри Гиллиам начал снимать его двадцать лет назад, а задумал так и все тридцать! Но в этот список мы его включили за то, каким именно он получился. История о чокнутом актёре, который возомнил себя героем Сервантеса и отправился в воображаемый мир сказочного средневековья, и о режиссёре, которого он утащил за собой, сделав Санчо Пансой, — это как будто подведение итогов всего творчества Гиллиама. Вот таким он себя представляет — чокнутым дурнем, который на старости лет всё не желает остепениться и продолжает бороться с мельницами. Деконструирует штампы, высмеивает Голливуд и общество потребления, мечтает о высоком, абсурдно шутит и снимает кино не для всех. «Человек, который убил Дон Кихота» заслуживает почётное место в наших итогах за смелость и оригинальность. О фильме «Человек, который убил Дон Кихота»: в этом фильме весь Гиллиам Гиллиам говорит о прекрасных вещах, о которых принято помалкивать в мире тотальной коммерциализации искусства. Но порой кажется, что режиссёр ходит кругами.

10. Аквамен

Фэнтези года. Претенденты: «Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда», «Форма воды», «Человек, который убил Дон Кихота»

DC действительно учатся на своих ошибках. Осознав, что мрачные истории Зака Снайдера не так уж популярны, они решились сыграть на поле конкурентов из Marvel, сделав зрелищное и весёлое кино. И не проиграли. История борьбы Артура Карри за трон Атлантиды получилась очень простой, местами глупой, но чрезвычайно задорной. Зимой нам подарили идеальный летний блокбастер — с красивейшей подводной вселенной, полной удивительных существ, с крутым героем и выверенным темпом.

Каждые несколько минут с экрана на вас обрушивается очередная порция чего-то классного — огромный кайдзю, затерянный мир с динозаврами или эпическая подводная схватка. Боевые сцены роскошны — в этом плане фильм, пожалуй, уделывает даже «Войну бесконечности». Режиссёр, как фокусник, достаёт из бездонной шляпы всё новые чудеса, попутно умудряясь раскрывать персонажей и жонглировать несколькими сюжетными линиями. Простое кино, оказывается, ещё может приносить бездну удовольствия. Благодаря Джеймсу Вану мы знаем, что это искусство не забыто.

О фильме Разбираем «Аквамена»: геноцид с шутками или новая мифология? Новый фильм киновселенной DC вызвал противоречивые отклики. Что это, современная интерпретация артуровского мифа или банальный боевик про подводного Джигурду? Мы устроили разбор-дуэль.

9. Бамблби

Сюрприз года

Каждая часть пенталогии Майкла Бэя всё больше убеждала нас, что франшизе «Трансформеры» суждено остаться бездушной, как её механические герои, — хотя инопланетные роботы временами проявляли больше человечности, чем картины о них. Кто бы мог подумать, что спин-офф про одного-единственного трансформера так радикально всё изменит? «Бамблби» оказался первым фильмом серии, который понравился критикам, — и есть за что.

Оставив пустой экшен предшественникам, фильм Трэвиса Найта сфокусировался на камерной истории о дружбе человека и робота. Прибыв на Землю после восстания на Кибертроне, Бамблби теряет память и превращается в винтажный «Фольксваген Жук», а находит его одинокая девочка Чарли, отлично сыгранная Хейли Стейнфелд. Вместе героям предстоит бороться с десептиконами, противостоять военным и взрослеть. К финалу оба из потерянных детей становятся самими собой. Добавьте атмосферу старых добрых восьмидесятых, грамотный сценарий, юмор без намёка на пошлость — и получите отличную фантастическую сказку в лучших традициях Спилберга.

О фильме «Бамблби» — лучший фильм про Трансформеров! После Майкла Бэя казалось, что про трансформеров нельзя снимать хорошо. Можно! Новый фильм — это трогательное кино в духе «ВАЛЛ•И» и в атмосфере 80-х.

8. Форма воды

Прорыв года: фантастика на «Оскаре»

Случилось чудо, какого не видали со времён «Возвращения короля»: фантастика получила «Оскар» за лучший фильм. Мелодрама Гильермо Дель Торо о немой уборщице, которая влюбилась в подводное чудовище, завоевала главную кинонаграду. И есть за что: «Форма воды» шикарно снята, в ней отличная актёрская игра, волшебная музыка и впечатляющие декорации.

Правда, надо признать: в отличие от «Властелина колец», это не фантастика, покорившая киноакадемию, а «оскаровское» кино, которое забрело на территорию фантастики. Это даже не лучшая работа Дель Торо — такой чести скорее заслуживал «Лабиринт Фавна». Похоже, академики оценили не столько сам фильм, сколько разбросанные по нему намёки на злободневные темы.

И всё же — поздравляем Дель Торо с давно заслуженным признанием. Пусть оно поможет ему найти деньги на долгожданные «Хребты безумия».

О фильме «Форма воды»: чем Дель Торо покорил критиков? Красивая драма про человека-амфибию, немую уборщицу и русских шпионов — это признание режиссёра в любви к странным тварям. Но, похоже, на Западе в ней увидели совсем другой подтекст.

7. Апгрейд

Независимый фильм года. Претенденты: «Аннигиляция», «Мэнди», «Форма воды»

Боевик, снятый за скромные для Голливуда 5 миллионов, вышел почти одновременно с высокобюджетным «Веномом». И многие сразу подметили, что их сюжеты похожи, но «Апгрейд» свой рассказывает куда лучше. И там, и тут в героя вселяется некая сущность, которая общается с ним, контролирует его и даёт ему фантастические способности. Только в «Апгрейде» это искусственный интеллект, управляющий организмом носителя. С его помощью искалеченный бандитами герой избавляется от инвалидности. Став могучим киборгом, он пытается найти тех, кто сломал ему жизнь, и отомстить.

Эту историю режиссёр Ли Уоннелл подаёт с чёрным юмором (чего стоят весёлые перепалки героя с невозмутимым голосом в голове!) и необычной хореографией боёв — одновременно крутой и забавной. События разворачиваются на фоне до жути убедительного киберпанковского будущего, а кончаются неожиданным, но логичным поворотом, который расставляет всё по своим местам.

6. Дэдпул 2

Комедия года. Претенденты: «Короче», «Человек-муравей и Оса»

Отвязный шутник из комиксов Marvel вернулся, принеся нам старое доброе ультранасилие, юмор ниже пояса и… семейные ценности. Да, продолжение «Дэдпула» внезапно убавило в цинизме и оказалось фильмом про детей, родство душ, дружбу и жвачку. На сей раз Дэдпул пытается обрести новую семью, а для начала спасти и направить на путь истинный юного мутанта, который не контролирует свои силы. Спасать его приходится от киборга Кейбла — он прилетел из будущего, чтобы ликвидировать поганца, пока тот ещё маленький.

Второй фильм уже не стал таким взрывом мозга и сносом шаблонов, как первый. Но это неплохое продолжение, где хватает и трогательных моментов, и пародийных отсылок, и фирменного слома четвёртой стены.

5. Хан Соло: Звёздные войны. Истории

Боевик года. Претенденты: «Апгрейд», «Бамблби», «Первому игроку приготовиться»

Анекдот в трёх словах: «Звёздные войны» провалились. Это казалось невозможным, но именно это случилось с приквелом о юности лихого контрабандиста Хана Соло. Мало кто пришёл посмотреть, как Хан познакомился с Чуи и Лэндо и получил звездолёт «Тысячелетний сокол». Отчасти дело в неудачной дате премьеры, отчасти — в плохом продвижении, отчасти — в «мести» фанатов за «Последнего джедая»…

И это обидно, потому что сам фильм такого провала не заслуживал. Пусть ему далеко до классических частей «Звёздных войн», это всё же достойное самостоятельное кино — задорная авантюрная космоопера, близкая по духу к сериалу «Светлячок». Нам показали ту сторону далёкой галактики, которая обычно была от нас скрыта, — её криминальный мир. Олден Эренрайк сыграл Соло куда лучше, чем мы ожидали, а Дональд Гловер в роли Лэндо оказался и вовсе неподражаем. Если вы пропустили «Хана Соло» — ему стоит дать шанс.

4. Аннигиляция

Научно-фантастический фильм года. Претенденты: «Апгрейд», «Первому игроку приготовиться»

До чего мы докатились, если прокатчики боятся выпускать в кинотеатрах умное кино? И даже не то чтобы какое-то интеллектуальное — просто нестандартное, загадочное, где не разжёвывают ответ на каждый вопрос. Такое, как «Аннигиляция» — экранизация книги Джеффа Вандермеера про зону паранормальных явлений, где не действуют законы физики, и группу сталкеров, отправившихся искать её центр. Ничего такого уж сложного в фильме нет — по сравнению с книгой сюжет даже упростили. Но на фоне боевиков и блокбастеров «Аннигиляция» и правда смотрится необычно. Это помешало фильму стать массовым, зато помогло стать главной научной фантастикой года.

Этот недорогой, атмосферный и сюрреалистичный фильм — отдушина для тех, кто устал от зрелищных и суетливых блокбастеров, не оставляющих пищи для размышлений. Похоже, что в кино таким фильмам, как «Аннигиляция», скоро не останется места — мы сможем увидеть их только на ТВ и интернет-каналах. И слава богу, что они есть хотя бы там.

О фильме «Аннигиляция»: что так потрясло зрителей? Фильм, который студия не рискнула выпустить в прокат, оказался вовсе не таким уж заумным. Просто люди отвыкли от фантастики, которая не даёт всех ответов.

3. Первому игроку приготовиться

Экранизация года. Претенденты: «Аннигиляция», «Хроники хищных городов»

Уж сколько за последние годы было экранизаций подростковой фантастики — не сосчитаешь! Но чтобы сделать удачную, понадобился один из величайших режиссёров Голливуда, Стивен Спилберг. Он перенёс на экран книгу Эрнеста Клайна о приключениях подростков в сети виртуальной реальности под названием «Оазис». Её основатель завещал власть над сетью тому, кто найдёт спрятанные им в игре «пасхальные яйца». А для этого недостаточно обладать деньгами и властью — в первую очередь надо знать и любить старые игры, кино и фантастику.

Год назад мы опасались, что «Первый игрок» будет переполнен отсылками, за которыми потеряется всё остальное. Но нет, Спилберг снял кино с юмором, увлекательными погонями и неожиданной для его возраста любовью к видеоиграм. «Святым Граалем гик-культуры» фильм, конечно, не стал, вопреки рекламному слогану. Но это хорошая приключенческая фантастика, своего рода новая сказка о Вилли Вонке для поколения, выросшего перед монитором.

О фильме «Первому игроку приготовиться» — это признание в любви на языке кино Стивен Спилберг не просто отлично передал ностальгический дух романа. Он кое в чём даже улучшил эту историю, сделав из неё один из самых зрелищных фантастических боевиков.

2. Тихое место

Ужасы года. Претенденты: «Мэнди», «Реинкарнация», «Суспирия»

Конец 2010-х называют эпохой «умного» хоррора, но это преувеличение. Просто режиссёры всё чаще снимают фильмы ужасов как нормальное кино, а не дешёвую поделку. Яркий тому пример — «Тихое место», фантастический ужастик, построенный вокруг одной оригинальной идеи: героям нельзя издавать звуки.

По сюжету, на Землю вторглись чудовища, обладающие необычайно острым слухом. Любой топот, крик или даже громкий разговор для них как красная тряпка для быка: нарушитель тишины будет мигом растерзан. Представьте, каково в таких условиях молодой паре растить троих детей! Фильм нагнетает атмосферу страха, обходясь без дешёвых скримеров. В жутком безмолвии любой звук кажется оглушительно громким и предвещает смерть.

Стать шедевром фильму помешали логические нестыковки (ну, неужели люди сразу не додумались до кучи простых способов бороться с монстрами?). Тем не менее «Тихое место» блестяще выступило в прокате, окупившись в 20 раз. В отличие от «Аннигиляции», фильм потеснил многие блокбастеры и доказал, что у талантливого среднебюджетного кино ещё есть шансы.

О фильме «Тихое место»: ужасы, где каждый звук действительно пугает Отвергнутый фильм фрашнизы «Кловерфилд» оказался действительно удачным хоррором благодаря одной свежей идее.

1. Мстители: Война бесконечности

Фильм года. Претенденты: «Аннигиляция», «Первому игроку приготовиться», «Тихое место»

Супергеройский фильм года. Претенденты: «Аквамен», «Дэдпул 2», «Чёрная Пантера»

Каждые три года герои вселенной Marvel объединяются в команду, чтобы напомнить зрителям, что у них тут одна вселенная. Они вместе дерутся и побеждают особо сильного злодея. Казалось бы, что тут можно придумать нового? Но «Война бесконечности» сломала стереотипы.

Никогда ещё студия Marvel не устраивала своей вселенной такую перетряску. Никогда ещё герои не гибли пачками. Никогда ещё главный злодей в марвеловском фильме не был таким умным, трагическим и… вызывающим сочувствие! Да, Танос — самый страшный враг Мстителей, он хочет уничтожить половину Вселенной, но при этом он остаётся личностью с тяжёлым прошлым, чьи мотивы можно понять. А драматичный финал оставил всех фанатов в шоке и окончательно возвысил этот фильм над конкурентами. Мы понимаем, что продолжение наверняка отправит весь этот трагизм в утиль, но сам фильм это хуже не делает.

«Война бесконечности» — одна из лучших работ в истории Marvel. Она победила и в голосовании читателей, и в голосовании авторов. Это один из немногих фильмов, благодаря которым нам будет что хорошего вспомнить про 2018 год.

О фильме «Мстители: Война бесконечности»: обзор без спойлеров Этот фильм — «Империя наносит ответный удар» киновселенной Marvel. И будь он последним в её истории, это был бы отличный финал. Продолжения могут его только обесценить.

Приз зрительских симпатий По итогам опроса «ВКонтакте» он тоже достаётся «Войне бесконечности»: Мстители: Война бесконечности — 35.95 %

Дэдпул 2 — 28.58 %

Первому игроку приготовиться — 16.78 %