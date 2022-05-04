Какие фильмы смотреть в мае 2022? Антинацистский мультфильм, «Тайны Дамблдора» и «Морбиус»

В этом месяце с кинопремьерами негусто. Громких мало, а те, что есть, — спорные или вовсе уже провалившиеся в западном прокате. Впрочем, у фанатов хорроров и мультипликации есть какой-никакой выбор: экранизация романа Стивена Кинга, прекрасный французский мультфильм о жизни девочки в нацистской Германии и даже возвращение любимых героев Disney. А ещё — цифровые релизы блокбастеров, не добравшихся до наших кинотеатров.

Обо всём в подробностях — в нашем кинодайджесте.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Когда? С 30 мая на HBO Max.

Что? Новый полнометражный фильм во вселенной книг о Гарри Поттере.

О чём? Профессор Альбус Дамблдор узнаёт о том, что его бывший друг, Геллерт Грин-де-Вальд, собирается захватить мир. Вокруг Грин-де-Вальда уже собирается множество сторонников господства тёмных магов над жизнями людей. Чтобы остановить это, Дамблдор создаёт свою команду вместе с магозоологом Ньютом Саламандером, автором учебника о волшебных существах.

Чего ждать? Новой части цикла «Фантастических тварей», которая рискует стать его завершением. На Западе третий фильм проваливается в прокате, а критики встретили его очень прохладно — не помог даже Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа в роли Грин-де-Вальда. Судя по обзорам, фильму не хватает магии и атмосферности предыдущих картин, а некоторые рецензенты даже называют его худшим в кинофраншизе о Гарри Поттере.

А спойлеры уже в сети! «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»: пересказ сюжета слили в сеть! Прочитали предполагаемую утечку и пришли к выводу, что во вселенной «Гарри Поттера» лучше быть единственным ребёнком в семье.

Морбиус

Morbius

Когда? С 17 мая в Amazon / iTunes.

Что? Очередной супергеройский кинокомикс от Sony.

О чём? Майкл Морбиус — талантливый врач, страдающий от серьёзного заболевания крови. В попытках найти лекарство он экспериментирует с кровью летучей мыши, которая в итоге превращает его в мутанта-вампира. В общем, перед нами очередная история происхождения. На этот раз — злодея из комиксов про Человека-паука. Только самого Человека-паука тут нет, а Морбиус предстаёт в героическом ключе.

Чего ждать? Один из худших фильмов Sony. Провал случился столь серьёзный, что лента уже стала мемом на Западе. Кинозалы пусты, популярны шутки про доплату за поход в кино, а издевательства над актёрским талантом Джареда Лето, исполняющего главную роль, уже сделались штатными. Посредственность «Морбиуса» так зацепила зрителей, что те основали целое ироническое движение «фанатов» фильма и саркастично называют его главным событием в кинематографе последних лет.

Клон

Dual

Когда? С 19 мая в кинотеатрах.

Что? Инди-триллер с Карен Гиллан про борьбу женщины со своим клоном.

О чём? Смертельно больная женщина покупает клона, чтобы тот заменил её после смерти. Диагноз оказывается ошибочным, и необходимость в копии отпадает — но та не собирается отдавать свою жизнь. Теперь оригиналу и копии придётся насмерть сражаться за право на существование.

Чего ждать? Необычную фантастическую комедию-триллер из Финляндии. Особенность фильма в том, что юмора или шуток здесь как таковых нет — сама абсурдность ситуации вызывает смех. При этом в «Клоне» затронуты темы, которые привычный кинематограф старается обходить: страх смерти, неизбежность, опасность оказаться забытым.

Ещё из интересного — здесь есть Аарон Пол (Джесси из сериала «Во все тяжкие») в одной из ролей и Карен Гиллан, сыгравшая одновременно и свою героиню, и её клона. Вдобавок это первый фильм, полностью снятый в Финляндии — с привлечением огромного количества местных киноделов. У фильма не очень высокие оценки на агрегаторах, но критика в основном позитивная.

Где Анна Франк

Where Is Anne Frank / Où est Anne Frank!

Когда? С 5 мая в кинотеатрах.

Что? Мультфильм в жанре магического реализма от режиссёра «Вальса с Баширом».

О чём? Фантастическая история, основанная на дневнике Анны Франк — еврейской девочки, которая родилась в Германии за пару лет до прихода Гитлера к власти. Вместе с семьёй героиня скрывалась от нацистского террора в Нидерландах, но в итоге была поймана и прошла через несколько концлагерей, после чего умерла от тифа в конце войны. Её рукопись стала бестселлером и одним из главных антинацистских произведений в мире. Мультфильм «Где Анна Франк» берёт эту историю за основу, рассказывая о выдуманном персонаже Китти, персонализации дневника Анны. Спустя много лет Китти сходит со страниц тетради и пытается найти свою создательницу, по пути переживая собственное приключение.

Чего ждать? Феноменальный дизайн и трогательную, чувственную историю, смешивающей настоящее, прошлое и фантастику. Критики по всему миру очень тепло отзываются о мультфильме «Где Анна Франк», называя его хорошим примером рассказа о печальных событиях человеческой истории на языке искусства.

Хэллбендер

Hellbender

Когда? С 5 мая в кинотеатрах.

Что? Хоррор про взросление и ведьмовство.

О чём? Это фильм ужасов о странной семье двух отшельников — девочки Иззи и её матери. Они хэллбендеры — странные существа в обличье людей, питающиеся исключительно растительной пищей. Иззи — затворница, а всё из-за болезни, которая повышает шанс заразиться инфекциями от других людей; героиня старается держаться от них подальше. Но всё же ей удаётся найти друзей, которые во время подростковой шалости пробуждают в девочке скрытые силы — и тягу к мясу.

Чего ждать? «Хэллбендер» — необычная история отношений матери с дочкой, завёрнутая в классический хоррор. Судя по отзывам критиков, концепция получилась интересной, однако это не спасло фильм от прохладных оценок — хотя обзоров пока что не очень много. Тем не менее у него аж целых 97 % рейтинга ожидания на Rotten Tomatoes — простые зрители фильм ждут.

Призрак в доспехах: SAC_2045. Стабильная война

Koukaku Kidoutai: SAC_2045 — Jizoku Kanou Sensou

Когда? С 9 мая на Netflix.

Что? Полнометражная адаптация первого сезона 3D-аниме.

О чём? Майор Мотоко Кусанаги уходит в отставку из полиции. Вписаться в обычную гражданскую жизнь она не может, поэтому становится наёмником синдиката, планирующего изменить мировую экономику. Пока Мотоко воюет на новом фронте, некий детектив по приказу премьер-министра пытается вернуть её в ряды защитников порядка вместе со всем остальным девятым отделом.

Чего ждать? Судя по отзывам критиков — ничего хорошего. Попытки Netflix сделать хоть что-то с «Призраком в доспехах» не стали успешными, а новую полнометражку рецензенты и вовсе смешали с грязью. От стиля оригинала не осталось и следа, боевые сцены называют ужасными, а кто-то считает фильм «низшей точкой падения франшизы».

Смотрите также «Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего Ровно 30 лет назад вышла манга, с которой всё началось. Феноменом «Призрака» сделали смелые идеи и образы, от взлома мозга и термооптического камуфляжа до, собственно, того, как мы представляем мир киберпанка.

Воспламеняющая взглядом

Firestarter

Когда? С 13 мая на сервисе Peacock.

Что? Новая (многострадальная) экранизация Стивена Кинга от Blumhouse с музыкой Джона Карпентера.

О чём? У всех членов семьи Макги в результате правительственных экспериментов появились суперспособности. Мать может двигать вещи с помощью телекинеза, отец — мощный телепат. Дочь Шарлин, которую все зовут Чарли, управляет огнём — точнее, пытается, так как свой дар она контролирует плохо. Всё семейство скрывается от правительственной организации, которая стремится вернуть своих подопытных в стены лаборатории.

Чего ждать? Очередную полнометражную экранизацию книги известного писателя. Последние адаптации работ Кинга не могут похвастать качеством, да и оригинальный роман уж слишком сильно походит на порядком надоевшее супергеройское кино. Возможно, получится хороший фильм, но слишком больших ставок делать не стоит — помним «Тёмную Башню».

Чип и Дейл спешат на помощь

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

Когда? 20 мая (Disney+).

Что? Гибридная комедия про мульт-бурундуков в реальном мире.

О чём? Знаменитый мультсериал про бурундуков-спасателей закрылся, и его звёзды доживают свой век как могут: Чип теперь страховой агент, а Дейл превратился в компьютерную 3D-мультяшку и зарабатывает на фестивалях, где рассказывает про дни своей славы. Но вдруг один из их друзей попадает в беду, и дуэт решает воссоединиться, чтобы спасти его.

Чего ждать? Судя по трейлеру, нас ждёт комедия на стыке различных визуальных стилей — с обязательными отсылками и другими персонажами Disney. Может получиться что-то вроде современной версии «Кто подставил кролика Роджера» (он тут, кстати, тоже есть), но велик и шанс получить очередную попытку большой студии нажиться на ностальгии, нечто в духе второй части Space Jam.