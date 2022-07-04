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    #Люк Бессон #хоррор и ужасы

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов

    4 июля 2022
    04.07.2022
    4355
    5 минут на чтение
    #Люк Бессон #хоррор и ужасы

    Алекс, 18-летний парень, который с детства фанатеет от франшизы «Артур и минипуты», вместе с компанией друзей отправляется в тот самый дом, где проходили съёмки трилогии Люка Бессона. Подростки ещё не знают, что вместо встречи с миром детских фантазий столкнутся со смертельными опасностями.

    Arthur, malédiction 

    Жанр: ужасы
    Режиссёр: Бартелеми Гроссманн
    В ролях: Матьё Бергер, Талия Бессон, Лола Андреони, Микаэль Халими и др.
    Премьера: 29 июня 2022 года
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на: «Хижина в лесу», «Поворот не туда», «Артур и минипуты»

    Кинофраншиза «Артур и минипуты» Люка Бессона, снятая по его собственным книгам, — явление хоть и яркое, но всё же нишевое. В Европе (да и в наших широтах) критикам и зрителям понравилась первая часть похождений Артура, а вот в Америке даже первый фильм приняли прохладно. Пресса раскритиковала клишированный сюжет, заимствование идей из других известных франшиз, а также неубедительную даже по тем временам графику. «Артур и минипуты» в итоге разрослись до трилогии, видеоигры по мотивам и нескольких сторонних проектов, но так и не смогли закрепиться в массовой культуре.

    И вдруг, когда прошло уже 12 лет с премьеры последнего фильма трилогии, появляется «Проклятие Артура» — спин-офф, написанный и спродюсированный самим Бессоном в жанре метахоррора. Концепция фильма звучит хоть и странно, но притягательно. В современном мире постоянных ремейков, продолжений и попыток заработать на ностальгии выходит проект, который пропускает воспоминания зрителей через кровавую мясорубку, да ещё и при участии автора оригинала. К сожалению, в случае с «Проклятием Артура» идея оказывается гораздо интереснее итогового продукта.

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов 1

    С первых минут лента показывает, как важна для персонажей франшиза «Артур и минипуты». Ещё детьми герои «Проклятия Артура» проводят время за просмотром первого фильма трилогии, а комната уже повзрослевшего Алекса, главного героя, завалена постерами, книгами, фигурками и другим мерчем. Подростки косплеят любимых персонажей, воодушевлённо вспоминают детали сюжета и искренне радуются, когда находят знакомые по фильмам декорации. «Проклятие Артура» — хотя бы в первой половине картины — умело играет на настроениях. Если вы знакомы с оригиналом, сложно не словить волну тёплого узнавания. Разве только становится грустно, что настоящие фанаты «Артура и минипутов» остались лишь в фильмах Люка Бессона.

    Играют на атмосферу и персонажи. В отличие от многих других подростковых слэшеров, герои «Проклятия Артура» большую часть времени кажутся естественными, не вызывают ощущение «тридцатилетних тинейджеров» и ведут себя действительно как группа молодых людей, которые отправились в путешествие. Не стоит ждать раскрытия характеров и драматических линий: каждый персонаж обозначен лишь парой черт. Вот девушка с фотоаппаратом, она снимает всё подряд и боится пчёл. Вот зануда в очках, он пытается быть для группы голосом разума. Вот девушка Алекса, она поддерживает его увлечения, но хочет, чтобы тот наконец повзрослел. Не так уж и много, хотя для будущих жертв таинственного зла вполне достаточно.

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов 3

    Но «Проклятие Артура» в первую очередь не продолжение или переосмысление франшизы, а подростковый слэшер, следующий всем канонам жанра. Маленький городок где-то в глуши, где каждый местный житель обязан неодобрительно взглянуть на незваных гостей. Обязательный предвестник грядущего кошмара, уже одним своим видом намекающий, что героям лучше убираться подальше, пока не поздно. Упавшее дерево, которое отрезает путь к отступлению. Как хоррор «Проклятие Артура» сделан по лекалам классики, и всякий насмотренный любитель ужасов найдёт в нём отсылки и к «Зловещим мертвецам», и к «Повороту не туда», и к практически любому другому слэшеру, где действие происходит в лесах подальше от цивилизации.

    Но за этими маленькими отсылками к классике и знакомыми приёмами, к сожалению, не кроется практически ничего нового. Зритель попадает в комфортную и понятную среду, понимает, чего примерно стоит ожидать, где расставлены скримеры и в какую сторону будут стрелять очевидные чеховские ружья сюжета. К примеру, если уже в первых сценах упомянули, что кто-то из компании боится пчёл, а в доме персонажи находят улей, не так уж и сложно предугадать, что случится.

    «Проклятие Артура» настолько хочет быть компетентным фильмом ужасов, что копирует всё и у всех. Вот кошмар главного героя, который заставит вспомнить «Звонок». Вот подземное логово, которое одновременно отсылает к «Пиле», «Оно» или «Джиперсу Криперсу». Вот таинственная фигура в капюшоне, которая наблюдает за персонажами из окна и не спешит показываться во всей своей красе, — атрибут практически половины слэшеров. При создании «Артура и минипутов» Бессон признавался, что у него нет опыта работы с анимацией. В «Проклятии Артура» — та же проблема, но уже для фильмов ужасов.

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов 4

    Все заимствования при этом отказываются собираться в единый пазл. В фильме слишком много элементов, которые не вяжутся друг с другом. Загадка того, чему же на самом деле противостоят персонажи фильма и какое место в этом всём занимает мифология «Артура и минипутов», сначала раскрывается в наименее драматичной и интересной форме из всех возможных, а потом ещё и обрывается в стиле рояля в кустах. Возникает впечатление, что создатели фильма не знали, как объединить все сюжетные ветки и потенциальные пути развития истории, и решили просто обрубить их. Притом перед титрами, когда кровавая развязка уже позади, история делает то ли финальный твист, то ли оставляет задел на сиквел, и обе эти трактовки одинаково удручают. Особенно тем фактом, что за сценарий отвечал Люк Бессон.

    Но даже вторичность хоррор-составляющей не главная проблема ленты. У «Проклятия Артура» тотальный кризис идентичности. Пытаясь завернуть не первой свежести и популярности франшизу в лоскутное одеяло из узнаваемых элементов ужасов, создатели забывают придать своей работе самобытности и уникальности. «Проклятие Артура» будто теряется перед выбором: быть серьёзным фильмом, который не боится переосмыслить детскую франшизу и сделать из неё мрачный хоррор, или отдаться целиком своей безумной концепции, превратившись в весёлый постмодернистский слэшер вроде «Хижины в лесу». Фильм совершает фатальную ошибку и относится к себе слишком серьёзно. А вот зрителю делать этого не стоит.

    «Проклятие Артура», несмотря на все свои минусы, не совсем уж плохой фильм. Убедительность персонажей, ностальгия по забытой уже франшизе и некоторые эффектные и даже находчиво сделанные сцены не дают заклеймить ленту как полный провал. Обидно, что Бессон окончательно похоронил свой проект таким неубедительным способом.

    Если телескоп в саду и Урдалак за дверцей кухонного шкафчика вам знакомы, то и «Проклятие Артура» может оказаться для вас новой точкой зрения на франшизу. Остальным лучше проходить мимо и дожидаться хоррор-версии Винни-Пуха.

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов 2

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