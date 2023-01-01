8 апреля «Модель для сборки» выступит с новой программой в честь Дня космонавтики

8 апреля легендарный нарративный подкаст «Модель для сборки» вернется в Санкт-Петербург с новой программой «Тайны звездного неба» в преддверии Дня космонавтики.
Вас ждет литературно-музыкальный вечер в жанре космической научной фантастики в «Планетарии №1».
Ведущим по традиции будет Владислав Копп. Музыку вселенной исполнят DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison.
Начало основной программы в 22:30. Больше подробностей можете узнать по ссылке.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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