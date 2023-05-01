«Алита: Боевой ангел» может получить сиквел

Продюсер «Аватара» Джон Ландау недвусмысленно намекнул, что киноадаптация «Алиты: Боевой ангел» может все-таки получить сиквел.
«Алита» была бы невозможна, если бы не то, что мы сделали в «Аватаре». «Аватар: Путь воды» был бы не тем, если бы не «Алита». А теперь давайте вернемся к «Алите».
По его словам, он уже обсуждал эту идею с режиссером Робертом Родригесом и исполнительницей главной роли Розой Салазар. И, судя по всему, они не против вернуться к работе над проектом.
А ранее Кристоф Вальц, сыгравший опекуна Алиты, отметил, что тоже готов повторить свою роль в потенциальном продолжении.
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Родригес снял фильм с любовью к манге-первоисточнику, в нём чудесная Алита, отличные боевые сцены и типичные проблемы с сюжетом. Но зрителя отпугнут совсем не они.
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Александр Ремизов
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