«Алита: Боевой ангел» может получить сиквел

Продюсер «Аватара» Джон Ландау недвусмысленно намекнул, что киноадаптация «Алиты: Боевой ангел» может все-таки получить сиквел.

«Алита» была бы невозможна, если бы не то, что мы сделали в «Аватаре». «Аватар: Путь воды» был бы не тем, если бы не «Алита». А теперь давайте вернемся к «Алите».

По его словам, он уже обсуждал эту идею с режиссером Робертом Родригесом и исполнительницей главной роли Розой Салазар. И, судя по всему, они не против вернуться к работе над проектом.

А ранее Кристоф Вальц, сыгравший опекуна Алиты, отметил, что тоже готов повторить свою роль в потенциальном продолжении.