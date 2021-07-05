Amazon назвал «совершенно неточными» сообщения об опасности на съёмках «Властелина колец»

В конце июня мы рассказывали историю Дайаны Грант — каскадёрши, которая получила серьёзные травмы. Грант работала на множестве проектов, среди которых «Чудо-женщина», «Безумный Макс», «Зена — королева воинов» и «Властелин колец» от Amazon. Она открыла сбор средств на лечение, и в итоге фанатам удалось собрать полную сумму. А большую часть добавила актриса Люси Лоулесс (как раз Зена из сериала).

Фанаты предполагали, что Грант так травмировалась на съёмках «Властелина колец», и потому подняли волну возмущения, потому что компания не стала возмещать ущерб. Amazon не стал ничего комментировать, а позже некие источники, знакомые с ситуацией на съёмках, связались с изданием Comic Book и рассказали, что «операция, в которой нуждалась каскадёрша, — это не последствия её работы на „Властелине колец“». Впрочем, источники других изданий рассказали, что Грант действительно травмировалась на съёмках сериала — в начале года она получила сотрясение мозга. Её оказали медицинскую помощь, и каскадёрша смогла вернуться к работе.

Летом в сети появлялись сообщения об ещё нескольких подобных случаях — о них подробно рассказывало новозеландское издание New Zealand Hareld. Статья опиралась на, по большей части, анонимные источники, которые пояснили, что необходимые стандарты безопасности на съёмках сериала не применяются в полной мере. Ситуация изменилась лишь после того, как о двух серьёзных травмах сообщили в организацию WorkSafe. В этом отчёте съёмочная площадка и декорации сериала были названы «небезопасной рабочей зоной» для каскадёров и исполнителей трюков.

В итоге Amazon всё-таки выпустил заявление, в котором назвал сообщения о сложностях и травмах на площадке некорректными:

Amazon Studios очень серьёзно относится к здоровью, а также физическому и эмоциональному благополучию актёров и съёмочной команды. Наш главный приоритет — соблюдение производственной группой всех обязательных правительственных постановлений WorkSafe New Zealand Safety and Security. Любые утверждения или сообщения, что какие-либо действия на съёмочной площадке небезопасны или выходят за рамки правил, совершенно неточны.

Сериал запланирован на 2022 год. В первом сезоне обещают восемь эпизодов.

На сериал планируют потратить около 465 миллионов долларов. Не исключено, что траты возросли из-за начавшихся пересъёмок. Руководство отсмотрело отснятые эпизоды и осталось недовольно некоторыми линиями и персонажами — так, съёмки покинул актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия»).

Действия сериала, напомним, развернутся во Вторую Эпоху, когда были выкованы Кольца Власти. Главных героев и завязку создатели по-прежнему держат в секрете, но из сообщений СМИ следует, что среди действующих лиц будет как минимум молодая Галадриэль.

В марте стало известно, что британский режиссер Уэйн Че Йип, работавший над «Доктором Кто», «Детективным агентством Дирка Джентли» и «Отбросами», снимет четыре эпизода.