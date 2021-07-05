    3
    Новости

    Amazon назвал «совершенно неточными» сообщения об опасности на съёмках «Властелина колец»

    5 июля 2021
    05.07.2021
    917
    1 минута на чтение
    Amazon назвал «совершенно неточными» сообщения об опасности на съёмках «Властелина колец»

    В конце июня мы рассказывали историю Дайаны Грант — каскадёрши, которая получила серьёзные травмы. Грант работала на множестве проектов, среди которых «Чудо-женщина», «Безумный Макс», «Зена — королева воинов» и «Властелин колец» от Amazon. Она открыла сбор средств на лечение, и в итоге фанатам удалось собрать полную сумму. А большую часть добавила актриса Люси Лоулесс (как раз Зена из сериала).

    Фанаты предполагали, что Грант так травмировалась на съёмках «Властелина колец», и потому подняли волну возмущения, потому что компания не стала возмещать ущерб. Amazon не стал ничего комментировать, а позже некие источники, знакомые с ситуацией на съёмках, связались с изданием Comic Book и рассказали, что «операция, в которой нуждалась каскадёрша, —  это не последствия её работы на „Властелине колец“». Впрочем, источники других изданий рассказали, что Грант действительно травмировалась на съёмках сериала — в начале года она получила сотрясение мозга. Её оказали медицинскую помощь, и каскадёрша смогла вернуться к работе.

    Летом в сети появлялись сообщения об ещё нескольких подобных случаях — о них подробно рассказывало новозеландское издание New Zealand Hareld. Статья опиралась на, по большей части, анонимные источники, которые пояснили, что необходимые стандарты безопасности на съёмках сериала не применяются в полной мере. Ситуация изменилась лишь после того, как о двух серьёзных травмах сообщили в организацию WorkSafe. В этом отчёте съёмочная площадка и декорации сериала были названы «небезопасной рабочей зоной» для каскадёров и исполнителей трюков.

    В итоге Amazon всё-таки выпустил заявление, в котором назвал сообщения о сложностях и травмах на площадке некорректными:

    Amazon Studios очень серьёзно относится к здоровью, а также физическому и эмоциональному благополучию актёров и съёмочной команды. Наш главный приоритет — соблюдение производственной группой всех обязательных правительственных постановлений WorkSafe New Zealand Safety and Security. Любые утверждения или сообщения, что какие-либо действия на съёмочной площадке небезопасны или выходят за рамки правил, совершенно неточны.

    Сериал запланирован на 2022 год. В первом сезоне обещают восемь эпизодов.

    На сериал планируют потратить около 465 миллионов долларов. Не исключено, что траты возросли из-за начавшихся пересъёмок. Руководство отсмотрело отснятые эпизоды и осталось недовольно некоторыми линиями и персонажами — так, съёмки покинул актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия»).

    Действия сериала, напомним, развернутся во Вторую Эпоху, когда были выкованы Кольца Власти. Главных героев и завязку создатели по-прежнему держат в секрете, но из сообщений СМИ следует, что среди действующих лиц будет как минимум молодая Галадриэль.

    В марте стало известно, что британский режиссер Уэйн Че Йип, работавший над «Доктором Кто», «Детективным агентством Дирка Джентли» и «Отбросами», снимет четыре эпизода.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор фильма «Чёрная Вдова». Почему возвращение Marvel в большое кино не задалось? 7
    0
    4801
    Обзор фильма «Чёрная Вдова». Почему возвращение Marvel в большое кино не задалось?

    В новом фильме Marvel есть яростные драки, мрачный сюжет и обаятельная Скарлетт Йоханссон. Почему же он всё равно не впечатляет?

    Звёздный крейсер «Галактика» 23
    0
    19175
    Звёздный крейсер «Галактика»: две такие разные фантастические вселенные

    Сайлоны были созданы человеком. Они развивались. Они восстали. Они выглядят и ведут себя как люди. Некоторые запрограммированы думать, что они люди. Существует множество копий, и у них есть план.

    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»
    0
    80909
    Читаем рассказ: Аластер Рейнольдс «Ремонтный скафандр»

    История о связи космонавта со его скафандром и кораблём.

    Поэзия и заговоры: писательница Аркади Мартин о своей книге «Память, что зовется империей»
    0
    134125
    Поэзия и заговоры: писательница Аркади Мартин о своей книге «Память, что зовется империей»

    «Эта книга вышла из того проекта, а также из многих предыдущих исследований истории империализма, его методов, ужасов и соблазнов».

    1
    0
    138361
    Продолжения сериалов в июле 2021: Дикий Запад, средневековая Корея и Розуэлл

    А ещё романтическая подростковая фантастика и самый летний и уютный мультсериал.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 13
    0
    203942
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021

    В июле выйдет немало интересных книг от прекрасных авторов — от Марины и Сергея Дяченко, Стивена Эриксона и Марты Уэллс до Денниса Тейлора, Ромена Люказо и Майкла Макдауэлла.

    Мир фантастики №212 (июль 2021) 5
    0
    279167
    Мир фантастики №212 (июль 2021)

    Чёрная Вдова, Дюк Нюкем и китайское фэнтези

    Новинки сериалов за июль 2021-го: много анимации, хоррора и пародий 5
    0
    263203
    Новинки сериалов за июль 2021-го: много анимации, хоррора и пародий

    Герои нашего детства возвращаются: Том и Джерри, Чип и Дейл, Майк и Салли, Патрик Стар и другие!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить