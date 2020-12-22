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    Новости

    «Амедиатека» и зоомагазин «Четыре лапы» запустили проект «Найди своего деймона»

    22 декабря 2020
    Кот-император
    22.12.2020
    1278
    0 минут на чтение
    «Амедиатека» и зоомагазин «Четыре лапы» запустили проект «Найди своего деймона»

    Онлайн-сервис «Амедиатека» и зоомагазин «Четыре лапы» совместно с центром реабилитации бездомных животных «Юна» запустили спецпроект «Найди своего деймона». Он приурочен к финалу второго сезона фэнтезийного сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана.

    В его рамках участвуют животные из приюта. Зрители могут пройти тест, чтобы определить, на кого из питомцев они похожи душой и характером. Кроме того, на странице проекта можно оставить заявку «Хочу стать хозяином» — и тогда с вами свяжутся сотрудники центра и предложат взять животное. «Амедиатека» обещает небольшой сюрприз всем, кто так обретёт друга.

    Кроме того, сервис запустил флэшмоб в Instagram’е «Расскажите про своего деймона» — за лучшие публикации также обещают призы. Подробности можно почитать в соцсетях зоомагазина.

    И на странице можно глянуть несколько советов для тех, кто впервые решился завести питомца. И не забудьте сразу купить всё необходимое.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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