«Амедиатека» и зоомагазин «Четыре лапы» запустили проект «Найди своего деймона»

Онлайн-сервис «Амедиатека» и зоомагазин «Четыре лапы» совместно с центром реабилитации бездомных животных «Юна» запустили спецпроект «Найди своего деймона». Он приурочен к финалу второго сезона фэнтезийного сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана.

В его рамках участвуют животные из приюта. Зрители могут пройти тест, чтобы определить, на кого из питомцев они похожи душой и характером. Кроме того, на странице проекта можно оставить заявку «Хочу стать хозяином» — и тогда с вами свяжутся сотрудники центра и предложат взять животное. «Амедиатека» обещает небольшой сюрприз всем, кто так обретёт друга.

Кроме того, сервис запустил флэшмоб в Instagram’е «Расскажите про своего деймона» — за лучшие публикации также обещают призы. Подробности можно почитать в соцсетях зоомагазина.

И на странице можно глянуть несколько советов для тех, кто впервые решился завести питомца. И не забудьте сразу купить всё необходимое.