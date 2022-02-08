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    Новости

    Англия против Севера в трейлере «Викингов: Вальхалла»

    8 февраля 2022
    08.02.2022
    993
    0 минут на чтение
    Англия против Севера в трейлере «Викингов: Вальхалла»

    Netflix опубликовал полноценный трейлер спин-оффа «Викингов» с подзаголовком «Вальхалла».

    Сюжет развернется спустя 100 лет после событий оригинального сериала во времена заката эпохи викингов, когда король Англии Эдуард Исповедник погиб, а внешнеполитическая ситуация обострилась.

    Главные роли сыграют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Лео Сутер («Музыка, война и любовь») и не только.

    На посту шоураннера Джеб Стюарт, приложивший руку к «Индиане Джонсу и Королевству хрустального черепа» и «Крепкому орешку».

    Премьера состоится 25 февраля.

    Трейлер на русском

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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