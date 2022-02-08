Англия против Севера в трейлере «Викингов: Вальхалла»

Netflix опубликовал полноценный трейлер спин-оффа «Викингов» с подзаголовком «Вальхалла».
Сюжет развернется спустя 100 лет после событий оригинального сериала во времена заката эпохи викингов, когда король Англии Эдуард Исповедник погиб, а внешнеполитическая ситуация обострилась.
Главные роли сыграют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Лео Сутер («Музыка, война и любовь») и не только.
На посту шоураннера Джеб Стюарт, приложивший руку к «Индиане Джонсу и Королевству хрустального черепа» и «Крепкому орешку».
Премьера состоится 25 февраля.
Трейлер на русском
Постер
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