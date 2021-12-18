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    Новости

    Аниме «Блич» продолжается! Вот его первый трейлер

    18 декабря 2021
    18.12.2021
    1988
    0 минут на чтение
    Аниме «Блич» продолжается! Вот первый трейлер

    На фестивале Jump Festa ’22 Shueisha показали первый тизер-трейлер продолжения «Блича» с подзаголовком «Тысячелетняя Кровавая Война».

    В основу нового аниме ляжет последняя (одноименная) арка манги, охватывающие 55-74 тома. По сюжету Общество душ обратило внимание на массовое исчезновение пустых. А герои сталкиваются с группой людей в масках, которые заявляют, что Общество душ будет уничтожено через 5 дней.

    За производство отвечает Studio Pierrot. Томохиса Тагути («Акудама Драйв») заменит Нориюки Абэ на посту режиссера. Масаси Кудо вернется в качестве дизайнера персонажей, а Сиро Сагису вновь займется саундтреком.

    Премьера состоится осенью 2022 года.

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     Дмитрий Кинский |  02.08.2021

    10 августа, если быть конкретнее.

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