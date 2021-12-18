Аниме «Блич» продолжается! Вот его первый трейлер

На фестивале Jump Festa ’22 Shueisha показали первый тизер-трейлер продолжения «Блича» с подзаголовком «Тысячелетняя Кровавая Война».

В основу нового аниме ляжет последняя (одноименная) арка манги, охватывающие 55-74 тома. По сюжету Общество душ обратило внимание на массовое исчезновение пустых. А герои сталкиваются с группой людей в масках, которые заявляют, что Общество душ будет уничтожено через 5 дней.

За производство отвечает Studio Pierrot. Томохиса Тагути («Акудама Драйв») заменит Нориюки Абэ на посту режиссера. Масаси Кудо вернется в качестве дизайнера персонажей, а Сиро Сагису вновь займется саундтреком.

Премьера состоится осенью 2022 года.