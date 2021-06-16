Аниме по «Спирали» Дзюндзи Ито снова перенесли — на октябрь 2022-го

Adult Swim опубликовал обращение Хироси Нагахамы — режиссёра одного из самых ожидаемых аниме-тайтлов, «Спирали» по одноимённой манге мастера хоррора Дзюдзи Ито. Увы, с плохими новостями: проект снова отложили. Первоначально он должен был выйти ещё в 2020-м, тогда его перенесли на 2021-й, а теперь новую дату назначили на октябрь 2022-го.

Режиссёр пояснил, что коронавирусная пандемия сильно ударила по создателям аниме, в том числе авторам «Спирали». По его словам, команде пришлось перестраивать все процессы, но «теперь всё пошло на лад».

В качестве ложки мёда Нагахама показал маленький кусочек из первой серии.

«Спираль» Дзюдзи Ито — одна из самых известных его работ. Она рассказывает о девушке Кириэ и её парне Сюити, школьниках из небольшого городка Куродзу, на который пало проклятие сверхъестественных спиралей. Герои пытаются выбраться из жуткого города, и это им удаётся, пусть и не сразу. Однако вскоре они снова прибывают в Куродзу, жители которого соединили свои дома в виде спирали.

Манга снискала хвалебные отзывы на Западе: в 2003-м мангу номинировали на престижнейшую премию Айснера, а в 2009-м она вошла в топ-10 лучших комиксов для подростков по версии Ассоциации американских библиотек.