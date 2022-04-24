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    Автор комиксов Грант Моррисон выпустит свой первый роман

    24 апреля 2022
    24.04.2022
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    Грант Моррисон выпустит свой первый фэнтезийный роман «Люда». Он представил обложку, синопсис и рассказал порталу Gizmodo о своём вдохновении, динамике повествования и персонажах.

    Роман расскажет о дрэг-артистке по имени Люси Лабан, которая много лет покоряла экран и сцену, но стала чувствовать, что её звезда тускнеет. Когда коллега Люси по фильму попадает в загадочную аварию, у неё появляется новая инженю Люда, которая очаровывает Люси и напоминает артистке её саму в юности. Люда обучает Люси секретам своего ремесла, но параллельно с этим их коллеги-актеры и члены съемочной группы начинают умирать. Люси задается вопросом, слишком ли хорошо Люда овладела искусством гламура… и использовала ли его для достижения своих тёмных амбиций?

    Автор поделился с изданием:

    Наша история начинается как сказка об учителе и ученике, мастере и падаване… пока не становится чем-то более сложным и опасным.

    […]

    Я надеюсь, что читателям понравится вульгарно-яркий язык, блеск и гламур шоу-бизнеса, хитроумное повествование в виде головоломки, обнаженная человечность и путешествие в сознание неповторимого экстраординарного человека!…[История] пропущена через причудливый, психоделический, оккультный фильтр уникального сознания нашего рассказчика!

    «Люда» Гранта Моррисона выйдет 6 сентября.

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     Владимир Гильен |  16.12.2020

    Экзистенциальный ужас, тюрьма на орбите чёрной дыры, Супермен-суперзлодей и даже голубые единороги.

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