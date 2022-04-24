Автор комиксов Грант Моррисон выпустит свой первый роман

Грант Моррисон выпустит свой первый фэнтезийный роман «Люда». Он представил обложку, синопсис и рассказал порталу Gizmodo о своём вдохновении, динамике повествования и персонажах.
Роман расскажет о дрэг-артистке по имени Люси Лабан, которая много лет покоряла экран и сцену, но стала чувствовать, что её звезда тускнеет. Когда коллега Люси по фильму попадает в загадочную аварию, у неё появляется новая инженю Люда, которая очаровывает Люси и напоминает артистке её саму в юности. Люда обучает Люси секретам своего ремесла, но параллельно с этим их коллеги-актеры и члены съемочной группы начинают умирать. Люси задается вопросом, слишком ли хорошо Люда овладела искусством гламура… и использовала ли его для достижения своих тёмных амбиций?
Автор поделился с изданием:
Наша история начинается как сказка об учителе и ученике, мастере и падаване… пока не становится чем-то более сложным и опасным.[…]
Я надеюсь, что читателям понравится вульгарно-яркий язык, блеск и гламур шоу-бизнеса, хитроумное повествование в виде головоломки, обнаженная человечность и путешествие в сознание неповторимого экстраординарного человека!…[История] пропущена через причудливый, психоделический, оккультный фильтр уникального сознания нашего рассказчика!
«Люда» Гранта Моррисона выйдет 6 сентября.
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