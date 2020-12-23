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    «Ая и ведьма»: полноценный трейлер в хорошем качестве

    23 декабря 2020
    Кот-император
    23.12.2020
    975
    0 минут на чтение

    В сети появился первый полноценный трейлер следующего мультфильма Ghibli — 3DCG-проекта «Ая и ведьма». В его основу легла детская книга британской писательницы Дианы Уинн Джонс («Ходячий замок») «Ирвиг и ведьма» (Earwig and the Witch).

    Ранее мы уже публиковали трейлер — правда, в плохом качестве.

    Режиссером мультфильма выступил Горо Миядзаки, а его отец Хаяо помогал при создании.

    В центре сюжета — девочка-сирота Ая, которая долгое время жила в приюте, где научилась быть самостоятельной. Однако вскоре её удочеряют странные взрослые, чей дом — жуткое логово, полное невидимых комнат, зелий и магических книг. И тут Ая решает показать, кто в её новом доме хозяин! И в этом ей помогает говорящий кот.

    В российском прокате мультфильм выйдет 25 марта. Первоначально его хотели выпустить в январе, но решили перенести из-за того, что на эти даты заявились другие мультфильмы.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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