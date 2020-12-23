«Ая и ведьма»: полноценный трейлер в хорошем качестве

В сети появился первый полноценный трейлер следующего мультфильма Ghibli — 3DCG-проекта «Ая и ведьма». В его основу легла детская книга британской писательницы Дианы Уинн Джонс («Ходячий замок») «Ирвиг и ведьма» (Earwig and the Witch).

Ранее мы уже публиковали трейлер — правда, в плохом качестве.

Режиссером мультфильма выступил Горо Миядзаки, а его отец Хаяо помогал при создании.

В центре сюжета — девочка-сирота Ая, которая долгое время жила в приюте, где научилась быть самостоятельной. Однако вскоре её удочеряют странные взрослые, чей дом — жуткое логово, полное невидимых комнат, зелий и магических книг. И тут Ая решает показать, кто в её новом доме хозяин! И в этом ей помогает говорящий кот.

В российском прокате мультфильм выйдет 25 марта. Первоначально его хотели выпустить в январе, но решили перенести из-за того, что на эти даты заявились другие мультфильмы.