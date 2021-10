«Азбука» переиздаст «Малазанскую книгу павших» Стивена Эриксона

Отличный новости от «Азбуки»!

С весны 2022-го издательство начнёт выпускать ещё один цикл эпического фэнтези — мрачный эпос «Малазанская книга павших» Стивена Эриксона. Сейчас циклом занимается «Эксмо», которое ещё планирует выпустить десятый и финальный том саги.

«Азбука» будет издавать книги в том же переводе Ефрема Лихтенштейна, но с дополнительной редактурой. Все подробности, включая фронт работ и оформление, объявят ближе к сдаче в печать первого тома.

В более отдалённых планах — все повести о Бошелене и Корбале в одном томе, а также в перспективе и в своё время — The Forge of Darkness и The God Is Not Willing. Все подробности — ближе к реализации планов.