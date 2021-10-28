    3
    Новости

    «Азбука» переиздаст «Малазанскую книгу павших» Стивена Эриксона

    28 октября 2021
    28.10.2021
    2207
    0 минут на чтение
    «Азбука» переиздаст «Малазанскую книгу павших» Стивена Эриксона

    Отличный новости от «Азбуки»!

    С весны 2022-го издательство начнёт выпускать ещё один цикл эпического фэнтези — мрачный эпос «Малазанская книга павших» Стивена Эриксона. Сейчас циклом занимается «Эксмо», которое ещё планирует выпустить десятый и финальный том саги.

    «Азбука» будет издавать книги в том же переводе Ефрема Лихтенштейна, но с дополнительной редактурой. Все подробности, включая фронт работ и оформление, объявят ближе к сдаче в печать первого тома.

    В более отдалённых планах — все повести о Бошелене и Корбале в одном томе, а также в перспективе и в своё время — The Forge of Darkness и The God Is Not Willing. Все подробности — ближе к реализации планов.

    Как отмечают представители издательства, план по изданию был разработан ещё до того, как «Эксмо-АСТ» приобрело «Азбуку».

    Цикл начал выходить в 1999-м, а в 2011-м на английском вышел финальный том саги. Вместо небольшого описания предлагаем почитать нашу статью об этой вселенной.

    Читайте также

    Малазан: один из лучших миров тёмного фэнтези

    Малазан: один из лучших миров тёмного фэнтези

     Юрий Перебаев |  06.03.2019

    Рассказываем про цикл «Малазанская книга Павших» Стивена Эриксона и его яркий, живой, увлекательный, завораживающий мир, наполненный самыми разнообразными событиями.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов? 2
    0
    58577
    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов?

    Усы Дали, фурри-крестоносцы и говорящие собаки.

    Черновик 919
    0
    37977
    «Чепелуэйт»: что не так с новым сериалом по Стивену Кингу?

    Новая экранизация маэстро ужасов лишний раз доказывает, что не надо снимать десять часов по короткому рассказу.

    Не оторваться с первой строчки: книги, которые цепляют с первых же фраз 10
    0
    80578
    Не оторваться: книги, которые цепляют с первых строк

    От Рэя Брэдбери и Роджера Желязны до Марты Уэллс и Энди Уира.

    Видео: обзор настольной игры «Лига детективр
    0
    201922
    Видео: обзор настольной игры «Лига детективов»

    Новый ролик от Hobby World.

    Обзор Far Cry 6. Безалкогольный «Куба либре»   11
    0
    92852
    Обзор Far Cry 6. Безалкогольный «Куба либре»  

    ¡El sol! ¡Mar! ¡La Revolución!

    Читаем «Убийца воин» Брендона Сандерсона. Переиздание фэнтези-романа о воскрешённых богах
    0
    134072
    Читаем «Убийца Войн» Брендона Сандерсона. Переиздание фэнтези-романа о воскрешённых богах

    В самом начале романа мы знакомимся с главным героем Вашером и его разумным мечом.

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом
    0
    147228
    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом

    Где эпичная схватка под занавес сезона?

    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»
    0
    343748
    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»

    Новое видео от Hobby World.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить