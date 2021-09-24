Bayonetta 3, Кирби в 3D и мультфильм по «Марио» — что показали на Nintendo Direct

Вечером 23 сентября прошла Nintendo Direct, в рамках которой Nintendo сделала несколько анонсов и показала ранее представленные игры.
Мы собрали в одной заметке все самое интересное.
Monster Hunter: Rise
Первое масштабное дополнение для Monster Hunter: Rise под названием Sunbreak выйдет летом 2022 года.
Disco Elysium
Одна их лучших RPG последних лет Disco Elysium: The Final Cut от ZA/UM заглянет на Nintendo Switch 12 октября.
Kirby and the Forgotten Land
Nintendo анонсировала новую игру о Кирби, на этот раз полностью в 3D, — Kirby and the Forgotten Land. По своей сути она напоминает Super Mario Odyssey.
Релиз состоится весной 2022 года.
Dying Light
Techland решила выпустить первую и вторую части Dying Light на Nintendo Switch. Dying Light: Platinum Edition стоит ждать 19 октября, а Dying Light 2: Stay Human (через облако) — 4 февраля 2022 года.
Metroid Dread
Без нового трейлера недавно анонсированной Metroid Dread не обошлось.
Игра выйдет 8 октября.
Shadowrun
Трилогия Shadowrun в одном сборнике выйдет на Nintendo Switch в 2022 году.
Мультфильм «Марио»
Nintendo объявила, что 21 декабря 2022 года выйдет полнометражный анимационный фильм «Марио», в котором на озвучку главных героев пригласили голливудских актеров.
- Крис Пратт — Марио;
- Аня Тейлор-Джой — Принцесса Пич;
- Чарли Дэй — Луиджи;
- Джек Блэк — Боузер.
Режиссерами выступают Аарон Хорват и Майкл Еленич, которые работали над «Юные титаны, вперед!». А за производство отвечает студия Illumination, известная по «Гадкому Я».
Splatoon 3
Новый трейлер Splatoon 3, посвященный сюжетной кампании под названием Return of the Mammalians.
Игра выйдет в 2022 году.
Bayonetta 3
Под конец презентации Platinum Games наконец-то показала полноценный геймплейный трейлер Bayonetta 3.
В ролике главная героиня создает различных гигантских чудовищ, чтобы сражаться с демонами.
Релиз состоится в 2022 году.
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