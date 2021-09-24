Bayonetta 3, Кирби в 3D и мультфильм по «Марио» — что показали на Nintendo Direct

Вечером 23 сентября прошла Nintendo Direct, в рамках которой Nintendo сделала несколько анонсов и показала ранее представленные игры.

Мы собрали в одной заметке все самое интересное.

Monster Hunter: Rise

Первое масштабное дополнение для Monster Hunter: Rise под названием Sunbreak выйдет летом 2022 года.

Disco Elysium

Одна их лучших RPG последних лет Disco Elysium: The Final Cut от ZA/UM заглянет на Nintendo Switch 12 октября.

Kirby and the Forgotten Land

Nintendo анонсировала новую игру о Кирби, на этот раз полностью в 3D, — Kirby and the Forgotten Land. По своей сути она напоминает Super Mario Odyssey.

Релиз состоится весной 2022 года.

Dying Light

Techland решила выпустить первую и вторую части Dying Light на Nintendo Switch. Dying Light: Platinum Edition стоит ждать 19 октября, а Dying Light 2: Stay Human (через облако) — 4 февраля 2022 года.

Metroid Dread

Без нового трейлера недавно анонсированной Metroid Dread не обошлось.

Игра выйдет 8 октября.

Shadowrun

Трилогия Shadowrun в одном сборнике выйдет на Nintendo Switch в 2022 году.

Мультфильм «Марио»

Nintendo объявила, что 21 декабря 2022 года выйдет полнометражный анимационный фильм «Марио», в котором на озвучку главных героев пригласили голливудских актеров.

Крис Пратт — Марио;

Аня Тейлор-Джой — Принцесса Пич;

Чарли Дэй — Луиджи;

Джек Блэк — Боузер.

Режиссерами выступают Аарон Хорват и Майкл Еленич, которые работали над «Юные титаны, вперед!». А за производство отвечает студия Illumination, известная по «Гадкому Я».

Splatoon 3

Новый трейлер Splatoon 3, посвященный сюжетной кампании под названием Return of the Mammalians.

Игра выйдет в 2022 году.

Bayonetta 3

Под конец презентации Platinum Games наконец-то показала полноценный геймплейный трейлер Bayonetta 3.

В ролике главная героиня создает различных гигантских чудовищ, чтобы сражаться с демонами.

Релиз состоится в 2022 году.