    3
    Новости

    Bayonetta 3, Кирби в 3D и мультфильм по «Марио» — что показали на Nintendo Direct

    24 сентября 2021
    24.09.2021
    1483
    1 минута на чтение
    Bayonetta 3, Кирби в и мультфильм по «Марио»

    Вечером 23 сентября прошла Nintendo Direct, в рамках которой Nintendo сделала несколько анонсов и показала ранее представленные игры.

    Мы собрали в одной заметке все самое интересное.

    Monster Hunter: Rise

    Первое масштабное дополнение для Monster Hunter: Rise под названием Sunbreak выйдет летом 2022 года.

    Disco Elysium

    Одна их лучших RPG последних лет Disco Elysium: The Final Cut от ZA/UM заглянет на Nintendo Switch 12 октября.

    Kirby and the Forgotten Land

    Nintendo анонсировала новую игру о Кирби, на этот раз полностью в 3D, — Kirby and the Forgotten Land. По своей сути она напоминает Super Mario Odyssey.

    Релиз состоится весной 2022 года.

    Dying Light

    Techland решила выпустить первую и вторую части Dying Light на Nintendo Switch. Dying Light: Platinum Edition стоит ждать 19 октября, а Dying Light 2: Stay Human (через облако) — 4 февраля 2022 года.

    Metroid Dread

    Без нового трейлера недавно анонсированной Metroid Dread не обошлось.

    Игра выйдет 8 октября.

    Shadowrun

    Трилогия Shadowrun в одном сборнике выйдет на Nintendo Switch в 2022 году.

    Мультфильм «Марио»

    Nintendo объявила, что 21 декабря 2022 года выйдет полнометражный анимационный фильм «Марио», в котором на озвучку главных героев пригласили голливудских актеров.

    • Крис Пратт — Марио;
    • Аня Тейлор-Джой — Принцесса Пич;
    • Чарли Дэй — Луиджи;
    • Джек Блэк — Боузер.

    Режиссерами выступают Аарон Хорват и Майкл Еленич, которые работали над «Юные титаны, вперед!». А за производство отвечает студия Illumination, известная по «Гадкому Я».

    Splatoon 3

    Новый трейлер Splatoon 3, посвященный сюжетной кампании под названием Return of the Mammalians.

    Игра выйдет в 2022 году.

    Bayonetta 3

    Под конец презентации Platinum Games наконец-то показала полноценный геймплейный трейлер Bayonetta 3.

    В ролике главная героиня создает различных гигантских чудовищ, чтобы сражаться с демонами.

    Релиз состоится в 2022 году.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: интервью с Брендоном Сандерсоном
    0
    31067
    Видео: интервью с Брендоном Сандерсоном

    С Брендоном беседуют писательница и переводчица книг фантаста Наталия Осояну и редактор сайта «Мира фантастики» Александр Стрепетилов. Бессменный переводчик — Андрей Иванов.

    Насколько реалистичны планеты из фантастических фильмов? 7
    0
    29400
    Насколько реалистичны планеты из фантастических фильмов?

    Планета, где за час проходит семь лет? Лавовая планета? Крематория, сгорающая раз в сутки? Чего только не выдумают фантасты! Но вселенная полна сюрпризов — в ней и не такое бывает!

    Новое славянское фэнтези 5
    0
    69071
    Новое славянское фэнтези: «Битва за Лукоморье», «Мара и Морок» и другие

    Свежие книги и циклы, вдохновленные нашей родной мифологией

    «Руины острова Арнак»: настольная игра о приключениях археологов
    0
    82030
    «Руины острова Арнак»: настольная игра о приключениях археологов

    Правда ли получилось приключение в духе Индианы Джонса и найдут ли здесь что-то интересное для себя опытные игроки?

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект» 1
    0
    128067
    Марта Уэллс «Сетевой эффект»: саркастичный робот-спасатель на очередной миссии

    Увлекательная космическая опера про очень самостоятельного робота.

    Лучший перевод «Дюны»: в каком читать?
    0
    136472
    Лучший перевод «Дюны»: в каком читать?

    Разбираем наиболее известные переводы «Дюны» Фрэнка Герберта и выбираем самый удачный. Выбор не так прост, как кажется!

    Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста 1
    0
    317916
    Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста

    Вербально признаёмся в любви к творчеству Станислава Лема

    «Космобой», «Мир кентавров» и другие: мультсериалы, которые вы пропустили 3
    0
    177776
    «Космобой», «Мир кентавров» и другие: мультсериалы, которые вы пропустили

    Можно посмотреть на приключения мальчишек в космосе, а можно — на загробное путешествие лошади по миру животных с человеческими торсами.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить