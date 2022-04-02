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    Новости

    Билл Скарсгард сыграет главную роль в ремейке «Ворона»

    2 апреля 2022
    02.04.2022
    320
    0 минут на чтение
    Билл Скарсгард сыграет главную роль в новой версии «Ворона»

    The Hollywood Reporter сообщает, что в работу вновь запущен ремейк культового фильма «Ворон» с Брэндоном Ли. Главную роль в нём должен исполнить Билл Скарсгард, известный по роли жуткого монстра Пеннивайза в дилогии «Оно».

    В режиссёрском кресле — Руперт Сандерс, снявший адаптацию «Призрака в доспехах», сериал «Основание» и «Белоснежку и Охотника». Сценарий напишет Зак Бэйлин, автор «Короля Ричарда», получившего номинацию на «Золотой глобус» и «Оскар».

    В центре истории — музыкант Эрик Дрейвен, убитый вместе со своей невестой уличной бандой. Спустя год после смерти Дрейвен воскресает и мстит убийцам с помощью новообретённых сверхъестественных способностей.

    С 2008 года несколько постановщиков изъявляли желание перезапустить «Ворона», начиная с режиссёра «Блэйда» Стивена Норрингтона. Последние новости о ремейке обещали фильм с Джейсоном Момоа в главной роли, но по какой-то причине работа была остановлена, и проект снова застрял в произведственном аду. Теперь же проект получил новое дыхание — бюджет ленты уже составляет 50 млн долларов и, вполне возможно, что он станет только больше.

    Работа над картиной уже находится на этапе подготовки к производству. Съёмочный процесс должен стартовать в июне.

    Deadline сообщает, что актёрский состав ремейка пополнила певица FKA Twigs. Пока неизвестно, какую роль она исполнит.

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     Александр Киселев |  01.02.2016

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