Blizzard закрыли ещё один частный сервер World of Warcraft — но его спасают друзья из России

Компания Blizzard продолжает борьбу с частными серверами World of Warcraft. На сей раз требование «убрать и прекратить» получили владельцы сервера Project Epoch, позволявшего играть в эту ролевую онлайн-игру бесплатно.

Владельцы Project Epoch подчинились требованиям и объявили, что прекратят поддержку сервера. Сайт проекта в данный момент недоступен. Но на этом, как ни странно, его история не закончилась — и сервера, по сообщениям игроков, доступны до сих пор.

Поддержку и обслуживание миров Project Epoch взяла на себя команда другого сервера — Ascension. На этом сервере играют в World of Warcraft, сильно изменённый модами. По слухам, сервер Ascension расположен в России, и некоторые считают, что в условиях санкций, международного конфликта и «серых зон» в законодательстве это может позволить им продолжать работу, даже если Blizzard подаст в суд уже на них.

Сама Blizzard готовит масштабные обновления World of Warcraft в 2026 году — этим, скорее всего, и объясняется серия исков и требований о закрытии неофициальных серверов.

