КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
Новости

Blizzard закрыли ещё один частный сервер World of Warcraft — но его спасают друзья из России

Кот-император
11 сентября 09:30
523
1 минута на чтение
Компания Blizzard продолжает борьбу с частными серверами World of Warcraft. На сей раз требование «убрать и прекратить» получили владельцы сервера Project Epoch, позволявшего играть в эту ролевую онлайн-игру бесплатно.
Владельцы Project Epoch подчинились требованиям и объявили, что прекратят поддержку сервера. Сайт проекта в данный момент недоступен. Но на этом, как ни странно, его история не закончилась — и сервера, по сообщениям игроков, доступны до сих пор.
Поддержку и обслуживание миров Project Epoch взяла на себя команда другого сервера — Ascension. На этом сервере играют в World of Warcraft, сильно изменённый модами. По слухам, сервер Ascension расположен в России, и некоторые считают, что в условиях санкций, международного конфликта и «серых зон» в законодательстве это может позволить им продолжать работу, даже если Blizzard подаст в суд уже на них.
Сама Blizzard готовит масштабные обновления World of Warcraft в 2026 году — этим, скорее всего, и объясняется серия исков и требований о закрытии неофициальных серверов.

Почему «продолжают»?

Blizzard требуют через суд закрыть фанатские сервера World of Warcraft

Кот-император

01.09.2025

1503

Неофициальные сервера Turtle WoW стали слишком популярны.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Гейба Ньюэлла регулярно оскорбляют в чате Dota 2. Но он продолжает играть!

Новости

Джеймс Ганн о Милли Олкок: «Это лучший кастинг за всю мою жизнь»

Новости

«Грядёт война» — тизер 2 сезона «Отеля Хазбин»
Новые эпизоды выйдут 29 октября.

Новости

Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня» против «ещё большей угрозы»
Джеймс Ганн рассказал о сюжете и дате съёмок.

Новости

Режиссер третьего сезона «Ванпанчмена» занизил ожидания фанатов

Новости

Бывший фанфик по «Гарри Поттеру» станет фильмом
Это одна из крупнейших сделок за книжные права

Новости

«Бум» — новый трейлер полнометражного аниме по «Человеку-бензопиле»

Новости

Последние эпизоды «Уэнздей» собрали на 44% меньше просмотров, чем первая половина

Новости

Самые популярные игры в истории PlayStation за 30 лет
По продажам в Америке — и по количеству игроков.

Новости

Экранизация Bioshock «однозначно» будет по игре — но всё зависит от «Голодных игр»
Зато благодаря задержкам «Биошока» появилась «Долгая прогулка».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты