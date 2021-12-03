Бои на крышах и полеты на параплане — 16 минут геймплея Dying Light 2: Stay Human

Techland опубликовала 16 минут геймплея Dying Light 2: Stay Human, в котором студия показала прохождение задания под названием «Место, что зовется домом».

В ролике можно увидеть, как Эйден сражается с зомби и бандитами, а также передвигается по городу с применением гаджетов вроде параплана.

Также разработчики подчеркнули, что вовсе не обязательно проходить первую часть, чтобы начать играть во вторую, поскольку ее сюжет разворачивается спустя 20 лет после событий оригинальной игры.

Ранее Dying Light 2: Stay Human отправилась «на золото», поэтому зомби-экшен должен выйти в срок — 4 февраля 2022 года.