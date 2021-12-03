    3
    Новости

    Бои на крышах и полеты на параплане — 16 минут геймплея Dying Light 2: Stay Human

    3 декабря 2021
    03.12.2021
    684
    0 минут на чтение
    Бои на крышах и полеты на пара16 минут геймплея Dying Light 2: Stay Human

    Techland опубликовала 16 минут геймплея Dying Light 2: Stay Human, в котором студия показала прохождение задания под названием «Место, что зовется домом».

    В ролике можно увидеть, как Эйден сражается с зомби и бандитами, а также передвигается по городу с применением гаджетов вроде параплана.

    Также разработчики подчеркнули, что вовсе не обязательно проходить первую часть, чтобы начать играть во вторую, поскольку ее сюжет разворачивается спустя 20 лет после событий оригинальной игры.

    Ранее Dying Light 2: Stay Human отправилась «на золото», поэтому зомби-экшен должен выйти в срок — 4 февраля 2022 года.

    Читайте также

    Dying Light 2: Stay Human отложили до начала февраля 2022 года

    Dying Light 2: Stay Human отложили до начала февраля 2022 года

     Дмитрий Кинский |  14.09.2021

    Изначально релиз был запланирован на 7 декабря.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Аркейн»: отсылки к игре, пасхалки и теории о продолжении. Акт 3 13
    0
    23778
    «Аркейн»: отсылки к игре, пасхалки и теории о продолжении. Акт 3

    Множество ружей, повешенных в течение сюжета, игровые способности героев и одна теория, ведущая к следующему сезону.

    Роберт Маккаммон «Граница»
    0
    72413
    Роберт Маккаммон «Граница». Поле битвы — Земля!

    Почти готовая основа для кинобоевика Роберта Эммериха.

    Корейский сериал «Зов Ада»: о демонах, сектантах и обречённости 4
    0
    78222
    Корейский сериал «Зов Ада»: о демонах, сектантах и обречённости

    Сериал далеко не то, чем кажется по трейлерам.

    Мир фантастики №217 (декабрь 2021) 5
    0
    110846
    Мир фантастики №217 (декабрь 2021)

    Экранизации «Властелина колец» и рождественское чудо во всех проявлениях.

    Фэнтези с ненадежными рассказчиками 7
    0
    125023
    Фэнтези с ненадежными рассказчиками

    Книги, где герой что-то недоговаривает, искажает своим восприятием или даже обманывает читателя.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 13
    0
    133356
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021

    Среди новинок первого зимнего месяца книги Сергея Лукьяненко, Г. Л. Олди, Брома, Сэма Сайкса и других интересных авторов.

    Читаем книгу Джо Аберкромби «Мудрость толпы». Финал новой трилогии
    0
    176757
    Читаем книгу Джо Аберкромби «Мудрость толпы». Финал новой трилогии

    Глава из начала книги демонстрирует приближение большой катастрофы.

    «Фантастические твари 3»: пересказ сюжета слили в сеть 7
    0
    180494
    «Фантастические твари 3»: пересказ сюжета слили в сеть

    Прочитали предполагаемую утечку и пришли к выводу, что во вселенной «Гарри Поттера» лучше быть единственным ребёнком в семье. 

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить