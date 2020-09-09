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    Новости

    Борис Хлебников займётся постапокалиптическим сериалом для площадки Okko

    9 сентября 2020
    Кот-император
    09.09.2020
    2805
    1 минута на чтение
    Борис Хлебников займётся постапокалиптическим сериалом для площадки Okko

    Сервис Okko запустил в производство два новых оригинальных сериала для собственной площадки.

    Нас интересует «Выжившие» — восьмисерийный проект в постапокалиптическом антураже. Креативным продюсером шоу выступает Борис Хлебников («Аритмия», «Шторм»), а режиссёром — Андрей Прошкин («Переводчик», «Орда»).

    Сериал рассказывает о падении цивилизации после того, как на человечество обрушился странный вирус. Он поражает участок мозга, отвечающий за сон, и теперь, чтобы проснуться можно только из-за вмешательства извне. При этом долгий сон приводит к смерти. Однако беда не объединила людей — напротив, они перестали друг другу доверять. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность.

    Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии. Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, а не кино, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным.  Тем не менее авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах.

    Борис Хлебников, продюсер «Выживших»

    В проект войдут восемь «web-сериалов», состоящих из коротких эпизодов. Они расскажут отдельные истории о разных людях, которые выживают в уже случившемся апокалипсисе. А полноценный сериал осветит то, как всё случилось. В итоге все сюжетные линии героев пересекутся.

    Второй проект Okko может напугать больше постапокалипсиса — это детективный драматический сериал Сарика Андреасяна про Чикатило. Андреасян занимает должность режиссёра, а сценаристами выступили Алексей Гравицкий и Сергей Волков («Землетрясение», «Непрощённый»).

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    Кот-император
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