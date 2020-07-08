Что почитать: фэнтези Силверберга и новая книга Вандермеера

В рубрике «Что почитать» — сразу два любопытных анонса издательства fanzon. Один — это издание фэнтезийного романа знакомого классика Роберта Силверберга. А другой — продолжение истории «Борн» от «нового странного» фантаста Джеффа Вандермеера.

Роберт Силверберг

«Замок лорда Валентина»

Роман планируют выпустить в серии «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези». Книга в своё время удостоилась премии «Локус» в номинации «Лучший фэнтези-роман».

Валентин — человек без прошлого, странник, не помнящий своего прошлого. Он путешествует вместе с разношерстной труппой артистов по волшебной планете Маджипур, постоянно надеясь встретить кого-то, кто сможет вернуть ему то, что он потерял. И тогда он начинает видеть сны — и получать в них сообщения. Послания, которые говорят ему, что он не просто обычный бродяга — он лорд, правитель, изгнанный из своего замка. Теперь у его путешествия есть цель — вернуться в свой дом, узнать, что за враг забрал его память, и бросить вызов судьбе, которая его ждет…

Выходит в августе.

Джефф Вандермеер

Омнибус Dead Astronauts и The Strange Bird

К изданию готовится омнибус Джеффа Вандермеера, в который войдут «Мертвые астронавты» и повесть «Странная птица». Оба разворачиваются во вселенной «Борна».

Мессианская голубая лиса скользит сквозь лапы времени и пространства при загадочной миссии. Бездомную женщину преследует демон, который находит ключ, открывающий все двери, в странном дневнике. Гигантский левиафан, проживший не одну сотню лет, скрывает тайну, вспоминая прошлое, которое не может быть его собственным. Три разношерстных мятежника ведут бесконечную войну за судьбу мира против всемогущей корпорации. Безумца, который бродит по пустыне, потерянной в прошлом, преследует его собственное творение: невидимый монстр, имя которого он забыл и чья цель остается скрытой.

Выход запланирован на конец 2020-го.