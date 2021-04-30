Что почитать: космоопера Глена Кука, эпос Франсуа Баранже и финал трилогии Джемисин

В нерегулярном выпуске «Что почитать» собрали несколько фантастических анонсов. «Азбука» переиздаёт космическую оперу Глена Кука «Дракон не спит никогда» и выпускает масштабный НФ-эпос художника и дизайнера Франсуа Баранже. А fanzon завершает трилогию Н.К. Джемисин «Расколотая земля» книгой «Каменные небеса».

Н.К. Джемисин

«Каменные небеса»

Третий том трилогии эпического фэнтези, который повествует о нависшей над планетой угрозе.

Скоро вернется Луна. Предвещает ли это гибель человечества или нечто худшее, будет зависеть от двух человек. Иссун унаследовала силу Алебастра Десятиколечника. С помощью нового умения она надеется найти свою дочь Нэссун и создать мир, в котором каждый ребенок-ороген сможет вырасти в безопасности. Но Иссун опоздала. Нэссун уже видела зло мира и приняла то, чего не признает ее мать: иногда то, что испорчено, нельзя очистить, а только уничтожить. У каждой из них есть причины уничтожить мир, но они должны найти ту каплю любви, которая позволит ему жить.

Выходит в июне.

Читайте также Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мрачная история о великой зиме В мире, где каждый день может обернуться долгой зимой, люди всегда готовы к испытаниям. Но нынешняя зима будет длиться не месяцы, не годы и даже не десятки лет, а много дольше…

Франсуа Баранже

«Dominium Mundi. Властитель мира»

Научно-фантастический эпос в двух частях. Автор — знаменитый автор комиксов и иллюстратор книг (российский читатель знаком с его великолепными работами по повестям Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» и «Хребты Безумия»), дизайнер компьютерных игр.

2202 год: на планете Земля после кровопролитной войны, охватившей все континенты, возникает Новая христианская империя. Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной рукой правит народами, вернувшимися к средневековому образу жизни. По его приказу космический корабль отправляется к созвездию Центавра в надежде завоевать для человечества новые территории. Новоявленные колонизаторы с удивлением обнаруживают на одной из планет неизвестный народ — атамидов. Но это открытие меркнет по сравнению с еще более ошеломляющей находкой: подлинной гробницей Христа! Посланцы Земли, движимые непоколебимой верой, пытаются завладеть ею, но терпят сокрушительное поражение. В ответ папа Урбан снаряжает гигантский космолет «Святой Михаил», способный перевезти миллион человек. В крестовом походе к новому Иерусалиму принимают участие рыцари-тамплиеры Танкред и Альберик. Найдут ли земляне контакт с атамидами или сметут их цивилизацию с лица планеты? Может ли история повториться?

Выходит в июне.

Глен Кук

«Дракон никогда не спит»

«Азбука» представляет космооперу Глена Кука в новом переводе — Сергея Удалина.

Обитаемые миры Пространства Канона соединены таинственной Паутиной, позволяющей летать со сверхсветовой скоростью. Тысячелетиями непобедимые сторожевые корабли обеспечивают мир и порядок в этой области космоса, жестоко подавляя любые попытки мятежа. Саймон Трегессер, глава могущественного межзвездного Дома Трегессеров, задумал захватить такой корабль. Заручившись технической и сырьевой поддержкой одной из рас Внешнего космоса, Трегессер подготовил ловушку в глухом конце Паутины. Организованная им цепочка планетарных восстаний неизбежно приведет добычу в западню…

Выход запланирован на май.