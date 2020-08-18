Что почитать: космоопера «Гнев Тиамат» Джеймса Кори и фэнтези «Молитва из сточной канавы»

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали предпоследний роман в цикле «Пространство» Джеймса Кори и фэнтезийный дебют Гарета Ханрахана.

«Гнев Тиамат»

Джеймс Кори

Издательство «Фантастика Книжный клуб» выпустит на русском языке роман «Гнев Тиамат» за авторством Джеймса Кори — восьмую книгу в цикле «Пространство».

Тысяча триста врат открылись к солнечным системам по всей галактике. Но по мере того, как человечество строит на руинах чужой цивилизации свою межзвездную империю, нарастают тайны и угрозы. В мертвых системах за вратами, где скрываются вещи необычнее новых планет, Элви Окойе отчаянно пытается понять природу геноцида, случившегося до появления первого человека, и отыскать оружие для войны с почти невообразимыми силами. Но это знание может обойтись дороже, чем она в силах заплатить. В сердце Лаконской империи Тереза Дуарте готовится разделить ношу власти со своим стремящимся к божественности отцом. Дворец полон интриг и опасностей, ученый-социопат Паоло Кортасар и дьявольский пленник Джеймс Холден — лишь две из них. Но у Терезы есть своя голова на плечах и тайны, неизвестные даже отцу-императору.

«Молитва из сточной канавы»

Гарет Ханрахан

А в конце сентября fanzon выпустит фэнтезийный дебют Гарета Ханрахана — роман «Молитва из сточной канавы».

Три члена Гильдии воров преданы Мастером своего Братства. Отмщение раскрывает опасный заговор, семена которого были посеяны многие поколения назад. Кари — бродяга, чье прошлое и будущее мрачнее, чем она представляет. Крыс — упырь, собратья которого населяют катакомбы. Шпат — человек, подверженный страшной болезни, что медленно обращает его в камень. Молодые воры оказываются втянутыми в многовековую магическую войну между древними существами, магами и человечеством. Шанс свел их вместе и их дружба может встать на пути обезумевших богов.