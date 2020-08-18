    3
    Новости

    Что почитать: космоопера «Гнев Тиамат» Джеймса Кори и фэнтези «Молитва из сточной канавы»

    18 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    18.08.2020
    4695
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали предпоследний роман в цикле «Пространство» Джеймса Кори и фэнтезийный дебют Гарета Ханрахана.

    «Гнев Тиамат»
    Джеймс Кори

    Что почитать: 2

    Издательство «Фантастика Книжный клуб» выпустит на русском языке роман «Гнев Тиамат» за авторством Джеймса Кори — восьмую книгу в цикле «Пространство».

    Тысяча триста врат открылись к солнечным системам по всей галактике. Но по мере того, как человечество строит на руинах чужой цивилизации свою межзвездную империю, нарастают тайны и угрозы. В мертвых системах за вратами, где скрываются вещи необычнее новых планет, Элви Окойе отчаянно пытается понять природу геноцида, случившегося до появления первого человека, и отыскать оружие для войны с почти невообразимыми силами. Но это знание может обойтись дороже, чем она в силах заплатить. В сердце Лаконской империи Тереза Дуарте готовится разделить ношу власти со своим стремящимся к божественности отцом. Дворец полон интриг и опасностей, ученый-социопат Паоло Кортасар и дьявольский пленник Джеймс Холден — лишь две из них. Но у Терезы есть своя голова на плечах и тайны, неизвестные даже отцу-императору.

    Читайте также

    «Пространство» Джеймса Кори: подлинно научная фантастика о космосе и человечестве 3

    «Пространство» Джеймса Кори: подлинно научная фантастика о космосе и человечестве

     Ася Михеева |  05.12.2019

    Рассказываем о мире книг, о реалистичном образе будущего и немного об авторах.

    «Молитва из сточной канавы»
    Гарет Ханрахан

    Что почитать: 3

    А в конце сентября fanzon выпустит фэнтезийный дебют Гарета Ханрахана — роман «Молитва из сточной канавы».

    Три члена Гильдии воров преданы Мастером своего Братства. Отмщение раскрывает опасный заговор, семена которого были посеяны многие поколения назад. Кари — бродяга, чье прошлое и будущее мрачнее, чем она представляет. Крыс — упырь, собратья которого населяют катакомбы. Шпат — человек, подверженный страшной болезни, что медленно обращает его в камень. Молодые воры оказываются втянутыми в многовековую магическую войну между древними существами, магами и человечеством. Шанс свел их вместе и их дружба может встать на пути обезумевших богов.

    Читайте также

    Гарет Райдер-Ханрахан The Gutter Prayer: отличный дебют в жанре тёмного фэнтези

    Гарет Райдер-Ханрахан The Gutter Prayer: отличный дебют в жанре тёмного фэнтези

     Артём Киселик |  26.02.2019

    Автор приключений к настольным ролевым играм впервые попробовал себя в роли писателя фэнтези — и дебют сразу получился очень увлекательным.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана
    0
    40750
    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    Траун, как всегда, показывает себя самым умным.

    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»
    0
    71711
    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»

    Короткая зарисовка о семейных проблемах и страхах.

    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры 17
    0
    35214
    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры

    Кто мог сыграть Джонни Кейджа и Рейдена, какие сцены пересняли в последний момент и почему Кристофер Ламберт не менее потрясающий, чем Киану Ривз.

    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения
    0
    104872
    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    Романы, рассказы и даже экранизации!

    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин
    0
    79023
    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин

    Шестнадцать рассказов, среди которых нет ни одного неудачного.

    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение
    0
    95985
    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение

    Его герои живут размеренной жизнью, созерцают красоту мира и радуются мелочам вроде хорошей погоды и вкусного тортика к чаю.

    Дмитрий Вишневский "Когда развеется дым" (первая часть)
    0
    289980
    Дмитрий Вишневский «Когда развеется дым» (первая часть)

    Восстание декабристов повергает страну в кровавый ад. Вот уже шесть лет длится война. Но мнится, что близок ее конец — войска Барклая-де-Толли зажали под Самарой, и скоро революционеров ждет победа.

    Читаем славянское фэнтези: Марта Краевская «Иди и жди морозов» 1
    0
    138694
    Марта Краевская «Иди и жди морозов»: гибрид тёмного фэнтези, хоррора и романтики

    Книга для тех, кто ценит ужасы, фэнтези и любовные романы, а ещё славянскую мифологию.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить