Что почитать: космоопера «Гнев Тиамат» Джеймса Кори и фэнтези «Молитва из сточной канавы»

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали предпоследний роман в цикле «Пространство» Джеймса Кори и фэнтезийный дебют Гарета Ханрахана.
«Гнев Тиамат»
Джеймс Кори
Издательство «Фантастика Книжный клуб» выпустит на русском языке роман «Гнев Тиамат» за авторством Джеймса Кори — восьмую книгу в цикле «Пространство».
Тысяча триста врат открылись к солнечным системам по всей галактике. Но по мере того, как человечество строит на руинах чужой цивилизации свою межзвездную империю, нарастают тайны и угрозы. В мертвых системах за вратами, где скрываются вещи необычнее новых планет, Элви Окойе отчаянно пытается понять природу геноцида, случившегося до появления первого человека, и отыскать оружие для войны с почти невообразимыми силами. Но это знание может обойтись дороже, чем она в силах заплатить. В сердце Лаконской империи Тереза Дуарте готовится разделить ношу власти со своим стремящимся к божественности отцом. Дворец полон интриг и опасностей, ученый-социопат Паоло Кортасар и дьявольский пленник Джеймс Холден — лишь две из них. Но у Терезы есть своя голова на плечах и тайны, неизвестные даже отцу-императору.
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«Молитва из сточной канавы»
Гарет Ханрахан
А в конце сентября fanzon выпустит фэнтезийный дебют Гарета Ханрахана — роман «Молитва из сточной канавы».
Три члена Гильдии воров преданы Мастером своего Братства. Отмщение раскрывает опасный заговор, семена которого были посеяны многие поколения назад. Кари — бродяга, чье прошлое и будущее мрачнее, чем она представляет. Крыс — упырь, собратья которого населяют катакомбы. Шпат — человек, подверженный страшной болезни, что медленно обращает его в камень. Молодые воры оказываются втянутыми в многовековую магическую войну между древними существами, магами и человечеством. Шанс свел их вместе и их дружба может встать на пути обезумевших богов.
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