Что почитать: «Молчание костей» Аластера Рейнольдса и «Квантовый сад» Кюнскена

Рубрику «Что почитать» захватывает космическая фантастика. И не абы какая, а продолжения популярных циклов. fanzon готовит «Квантовый сад» Дерека Кюнскена, а у «Азбуки» выходит «Молчание костей» Аластера Рейнольдса, третий и финальный том космической оперы «Мстительница».
Аластер Рейнольдс
Молчание костей
Финал трилогии «Сёстры Несс». Третью книгу снова перевела Наталия Осояну. Иллюстрация на обложке — Сергея Шикина.
Сестры Несс сбежали из родного мира, мечтая о бурной, полной приключений жизни космоплавателей, охотников за сокровищами. Мечты сбылись, но за приключения пришлось заплатить собственной кровью и жизнями товарищей, а сокровища не принесли счастья. И теперь Адрана и Арафура вне закона: летящую на черных парусах «Мстительницу» преследует эскадра, нанятая теми, кто не умеет забывать и прощать. А возглавляет эскадру человек, давно привыкший добиваться своего любой ценой — и, что еще опаснее, обладающий необходимыми для этого талантами.
Объём — 608 страниц.
Читайте также
Аластер Рейнольдс «Мстительница»: юные сестры покоряют космические дали
Драматическая история взросления в антураже пиратских приключений.
Аластер Рейнольдс «Чёрные паруса»: нелёгкий путь космических пиратов
Вторая часть трилогии — бодрое приключение с убийствами, шантажом и перестрелками.
Дерек Кюнскен
Квантовый сад
Белизариус — созданный биоинженерией Homo quantus, беглец и анархист. Чтобы удовлетворить потребности своего квантового интеллекта, он занимается сложнейшими многоходовыми аферами. Последняя принесла ему богатство и дала возможность пользоваться Вратами времени. Но его вид и родная планета уничтожены, и чтобы спасти их Белизариусу придется отправиться в прошлое и предотвратить неизбежное.
Читайте также
Дерек Кюнскен «Квантовый волшебник»
«Одиннадцать друзей Оушена» в космосе.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Хитрый план СкайнетаКомпьютер никогда не ошибается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.