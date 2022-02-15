Что почитать: «Молчание костей» Аластера Рейнольдса и «Квантовый сад» Кюнскена

Рубрику «Что почитать» захватывает космическая фантастика. И не абы какая, а продолжения популярных циклов. fanzon готовит «Квантовый сад» Дерека Кюнскена, а у «Азбуки» выходит «Молчание костей» Аластера Рейнольдса, третий и финальный том космической оперы «Мстительница».

Аластер Рейнольдс

Молчание костей

Финал трилогии «Сёстры Несс». Третью книгу снова перевела Наталия Осояну. Иллюстрация на обложке — Сергея Шикина.

Сестры Несс сбежали из родного мира, мечтая о бурной, полной приключений жизни космоплавателей, охотников за сокровищами. Мечты сбылись, но за приключения пришлось заплатить собственной кровью и жизнями товарищей, а сокровища не принесли счастья. И теперь Адрана и Арафура вне закона: летящую на черных парусах «Мстительницу» преследует эскадра, нанятая теми, кто не умеет забывать и прощать. А возглавляет эскадру человек, давно привыкший добиваться своего любой ценой — и, что еще опаснее, обладающий необходимыми для этого талантами.

Объём — 608 страниц.

Дерек Кюнскен

Квантовый сад