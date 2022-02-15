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    Что почитать: «Молчание костей» Аластера Рейнольдса и «Квантовый сад» Кюнскена

    15 февраля 2022
    15.02.2022
    391
    1 минута на чтение

    Рубрику «Что почитать» захватывает космическая фантастика. И не абы какая, а продолжения популярных циклов. fanzon готовит «Квантовый сад» Дерека Кюнскена, а у «Азбуки» выходит «Молчание костей» Аластера Рейнольдса, третий и финальный том космической оперы «Мстительница».

    Аластер Рейнольдс
    Молчание костей

     

    Что почитать: «Молчание костей» Аластера Рейнольдса и «Квантовый сад» Кюнскена 2

    Финал трилогии «Сёстры Несс». Третью книгу снова перевела Наталия Осояну. Иллюстрация на обложке — Сергея Шикина.

    Сестры Несс сбежали из родного мира, мечтая о бурной, полной приключений жизни космоплавателей, охотников за сокровищами. Мечты сбылись, но за приключения пришлось заплатить собственной кровью и жизнями товарищей, а сокровища не принесли счастья. И теперь Адрана и Арафура вне закона: летящую на черных парусах «Мстительницу» преследует эскадра, нанятая теми, кто не умеет забывать и прощать. А возглавляет эскадру человек, давно привыкший добиваться своего любой ценой — и, что еще опаснее, обладающий необходимыми для этого талантами.

    Объём — 608 страниц.

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    Белизариус — созданный биоинженерией Homo quantus, беглец и анархист. Чтобы удовлетворить потребности своего квантового интеллекта, он занимается сложнейшими многоходовыми аферами. Последняя принесла ему богатство и дала возможность пользоваться Вратами времени. Но его вид и родная планета уничтожены, и чтобы спасти их Белизариусу придется отправиться в прошлое и предотвратить неизбежное.

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