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    Что почитать: «Пылающий бог» Ребекки Куанг и «Странник» Питера Ньюмана

    23 марта 2021
    Кот-император
    23.03.2021
    810
    1 минута на чтение

    В рубрике «что почитать» — две ожидаемые фэнтезийные новинки. fanzon наконец-то показал «Пылающего бога» Ребекки Куанг, финал трилогии «Опиумная война». А АСТ отправила в продажу мрачное фэнтези Питера Ньюмана «Странник».

    Питер Ньюман
    «Странник»

    Что почитать: «Пылающий бог» Ребекки Куанг и «Странник» Питера Ньюмана 1

    Первый том «Трилогии Странника». Это мрачное фэнтези, в котором привычные мотивы переплетаются с апокалиптическими. Книгу выпустили в серии ««Шедевры фэнтези». Книга получила премию Дэвида Геммела и стала номинантом Британской премии фэнтези. Перевод Аркадия Путилина (все три книги переведены, сейчас готовятся к изданию).

    Его зовут Странник. Возможно, когда-то у него было настоящее имя, но теперь его нет. Возможно, когда-то он и говорил, но теперь лишен голоса. В этом разрушенном и сожженном мире, где правят чудовища, мутанты и демоны, где уже давно нет надежды, а люди зачастую не слишком похожи на людей, имена не нужны, а голос может только выдать.

    Странник ищет Сияющий Город. По слухам, это последний оплот человечества, и именно туда Странник надеется донести оружие, которое сможет переломить ход уже проигранной войны. Но, как это обычно бывает с преданиями, в легенде о Сияющем Городе кроется немало вымысла, а все вокруг превращается в пыль. Цель Странника далеко, и его путь пролегает по миру, где некогда великие цивилизации повержены во прах, повсюду царит хаос и насилие, и где жить куда сложнее, чем умереть.

    Уже в продаже.

    Ребекка Куанг
    «Пылающий бог»

    Что почитать: «Пылающий бог» Ребекки Куанг и «Странник» Питера Ньюмана 2

    А вот и финал трилогии «Опиумная война», ориентального военного фэнтези, в котором автор обыгрывает трагичные события истории Китая.

    После кровавых сражений с остатками мугенской армии и союзниками гесперианцев, желающих присвоить никанские богатства, Рин снова остается ни с чем. Преданная и искалеченная, она бежит из Арлонга, чтобы собраться с силами и ударить по врагу. Но ее новые союзники в руководстве Южной коалиции лукавы и ненадежны, Рин быстро понимает, что настоящая сила в Никане — это миллионы простых людей, которые жаждут мести и почитают ее как богиню спасения.

    Однако по мере роста ее силы и влияния крепнет опьяняющий голос Феникса, призывающий ее сжечь весь мир. И противостоять ему все сложнее…

    В продаже в апреле.

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    Кот-император
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