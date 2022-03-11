Crunchyroll и Wakanim временно перестали работать в России

Crunchyroll и Wakanim объявили о приостановке работы на территории России — и неудивительно, ведь этими стриминговыми сервисами владеет Sony.

Это решение, согласно официальному заявлению, связано со сбоями в оплате и поддержке.

Вместе с этим оба онлайн-кинотеатра весьма расплывчато заявили, что планируют возобновить работу, «как только появится возможность».

Тем, у кого еще осталась активная премиум-подписка, рекомендуют смотреть аниме…. через мобильные приложения.