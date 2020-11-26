Death Stranding, Red Dead Redemption 2 и DOOM Eternal — что купить на осенней распродаже в Steam?

В Steam стартовала осенняя распродажа, в рамках которой скидки получили многие относительно новые игры. Собрали в одной заметке самые заманчивые предложения.
- DOOM Eternal — 659 рублей (было 1999 рублей);
- Monster Hunter World — 659 рублей (было 999 рублей);
- Sekiro: Shadow Die Twice GOTY Edition — 1299 рублей (было 1999 рублей);
- Titanfall 2 — 461 рубль (было 1399 рублей);
- Ori and the Will of the Wisps — 257 рублей (было 515 рублей);
- Code Vein — 719 рублей (было 1799 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (было 2499 рублей);
- Control: Ultimate Edition — 799 рублей (было 1599 рублей);
- Resident Evil 3 — 659 рублей (было 1999 рублей);
- Detroit: Become Human — 1139 рублей (было 1628 рублей);
- Mafia: Definitive Edition — 1499 рублей (было 1999 рублей);
- Borderlands 3 — 659 рублей (было 1999 рублей);
- Half-Life: Alyx — 813 рублей (было 1085 рублей);
- Mortal Kombat 11 — 310 рублей (было 1035 рублей);
- Metro Exodus — 639 рублей (было 1599 рублей);
- Carrion — 348 рублей (было 465 рублей);
- Total War: Three Kingdoms — 1667 рублей (было 2489 рублей);
- Death Stranding — 1749 рублей (было 3499 рублей);
- The Outer Worlds — 999 рублей (было 1999 рублей).
Акция завершится 1 декабря.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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