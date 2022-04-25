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    Новости

    Diablo: Immortal выйдет 2 июня. Не только на телефонах, но и на ПК

    25 апреля 2022
    25.04.2022
    757
    0 минут на чтение

    Blizzard выпустила трейлер Diablo: Immortal, в котором наконец-то назвала дату выхода — 2 июня. И оказывается, игра выйдет и на ПК.

    Diablo: Immortal — спин-офф серии, который первоначально разрабатывался только для мобильных устройств. Дату долго не оглашали, и теперь понятно почему — игру готовили и для ПК, и полировали для телефонов.

    2 июня состоится релиз мобильной версии, а на ПК игра выйдет в формате бета-тестирования. Даты полноценного релиза нет. Предварительно зарегистрироваться можно на сайте.

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