Diablo: Immortal выйдет 2 июня. Не только на телефонах, но и на ПК

Blizzard выпустила трейлер Diablo: Immortal, в котором наконец-то назвала дату выхода — 2 июня. И оказывается, игра выйдет и на ПК.
Diablo: Immortal — спин-офф серии, который первоначально разрабатывался только для мобильных устройств. Дату долго не оглашали, и теперь понятно почему — игру готовили и для ПК, и полировали для телефонов.
2 июня состоится релиз мобильной версии, а на ПК игра выйдет в формате бета-тестирования. Даты полноценного релиза нет. Предварительно зарегистрироваться можно на сайте.
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Евгений Пекло | 14.05.2021
Это действительно крутой проект, но подойдёт он не всем фанатам оригинальной линейки.
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