Diablo: Immortal выйдет 2 июня. Не только на телефонах, но и на ПК

Blizzard выпустила трейлер Diablo: Immortal, в котором наконец-то назвала дату выхода — 2 июня. И оказывается, игра выйдет и на ПК.

Diablo: Immortal — спин-офф серии, который первоначально разрабатывался только для мобильных устройств. Дату долго не оглашали, и теперь понятно почему — игру готовили и для ПК, и полировали для телефонов.

2 июня состоится релиз мобильной версии, а на ПК игра выйдет в формате бета-тестирования. Даты полноценного релиза нет. Предварительно зарегистрироваться можно на сайте.