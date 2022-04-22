До конца года выйдет новая часть Tales from the Borderlands

Компания 2K Games неожиданно анонсировала возвращение Tales from the Borderlands — кинематографичной адвенчуры во вселенной Borderlands. Разрабатывать её будут при участии Gearbox.
В описании обещают «новые истории и новых персонажей». Других подробностей пока нет, но ими планируют поделиться летом. Саму игру хотят выпустить до конца года.
Tales from the Borderlands — эпизодическая приключенческая игра, разработанная Telltale Games. Как и прочие игры студии, она выходила по эпизодам. Персонажей озвучили сплошь звёзды: Трой Бейкер, Лора Бэйли, Нолан Норт и Эшли Джонсон. Игру сняли с продажи после закрытия студии в 2018-м. Её вернули в магазины в переизданном виде уже в феврале 2021-го.
Игра продолжает события Borderlands 2. В центре повествования — мошенница с планеты Пандора Фиона и программист компании «Гиперион» Риз. Они встречаются на планете Пандора после поражения Красавчика Джека — и игрок видит эти события с разных точек зрения.
Читайте также
Пушки & Пустоши: мир Borderlands
Мир игр серии Borderlands раньше ограничивался планетой Пандора и её ближним спутниковым окружением. И сколько же всего интересно скрывал этот негостеприимный камушек!
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Если бы высадку на Луну снимал…Четыре культовых режиссёра фантастики снимают полёт на Луну. И Кубрик тоже. Результат — неожиданный.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.