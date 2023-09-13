Документалка об экранизациях Стивена Кинга выйдет 21 сентября

Компания World Pictures выпустит в российский прокат документальный фильм «Вселенная Стивена Кинга», в котором режиссёры знаменитых экранизаций рассказывают о писателе и адаптации его произведений. Старт проката приурочен ко дню рождения Короля Ужасов — 21 сентября.

В кадре своими впечатлениями делятся Фрэнк Дарабонт («Зеленая миля», «Побег из Шоушенка», «Мгла»), Майк Флэнаган («Доктор Сон», «Игра Джералда»), Мик Гэррис («Сияние», «Противостояние», «Лунатики», «Верхом на пуле»), Винченцо Натали («Высокая зеленая трава», «Противостояние»), Микаэль Хофстрем («1408»), Льюис Тиг («Куджо») и многие другие.

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