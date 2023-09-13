Документалка об экранизациях Стивена Кинга выйдет 21 сентября

Компания World Pictures выпустит в российский прокат документальный фильм «Вселенная Стивена Кинга», в котором режиссёры знаменитых экранизаций рассказывают о писателе и адаптации его произведений. Старт проката приурочен ко дню рождения Короля Ужасов — 21 сентября.
В кадре своими впечатлениями делятся Фрэнк Дарабонт («Зеленая миля», «Побег из Шоушенка», «Мгла»), Майк Флэнаган («Доктор Сон», «Игра Джералда»), Мик Гэррис («Сияние», «Противостояние», «Лунатики», «Верхом на пуле»), Винченцо Натали («Высокая зеленая трава», «Противостояние»), Микаэль Хофстрем («1408»), Льюис Тиг («Куджо») и многие другие.
Постер
Кадры
Читайте также
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2023? Стивен Кинг, Создатель, Луна и монахиня
Александр Стрепетилов | 31.08.2023 | 6995
А ещё не пропустите индийский блокбастер, новое дело Пуаро и два ужастика «не в своей тарелке».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.