«Дом Дракона» и сериал по «Дюне» продолжат снимать даже во время забастовки актёров

Забастовка Гильдии актёров США стартовала, а это значит, что теперь артисты, входящие в профсоюз, не должны участвовать в съёмках и промокампаниях. Но некоторые студии нашли способ продолжать работу.

Сперва Variety сообщило, что работа над вторым сезоном «Дома Дракона» для HBO продолжится в обычном порядке. Всё дело в том, что съёмки проходят в Великобритании, и актёры заключили контракт с местным профсоюзом — Equity. И хотя, как было сказано в заявлении, Equity разделяет ценности Гильдии актёров США и намерена поддерживать Гильдию «любыми законными методами», профсоюз не обязывает своих членов выступать с забастовкой. Эта организация включает примерно 47 тысяч актёров.

Та же история развернулась и вокруг другого сериала HBO — «Дюны: Сестринство». В проекте задействованы актёры из Гильдии актёров США, но во время производства они подчиняются правилам Equity. Как отмечает Deadline, в местных контрактах гораздо жёстче прописаны санкции в случае возникновения забастовок — у студий есть возможность подать в суд на актёров, чтобы заставить их вернуться к работе.

Как ранее отмечало Variety, студии готовятся прекратить производство уже идущих картин: «Гладиатор 2» и «Мортал Комбат». Кроме того, забастовка точно коснётся сериала «Чужой» и работы над третьим сезоном «Белого лотоса». А вот второй сезон «Колец власти» отснять успели.