По данным БК, российские зрители увидят «Дюну» Дени Вильнёва одними из первых. Кинопрокатчик сдвинул релиз картины почти на месяц, теперь она выйдет не 14 октября, а 16 сентября.

В США релиз запланирован на 22 октября — в этот же день на месяц фильм станет доступен на стриминге HBO Max.

Первоначально картину собирались выпустить осенью 2020-го, но её перенесли из-за коронавирусных ограничений.