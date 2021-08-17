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    Новости

    «Дюну» сдвинули в российском прокате — фильм выйдет 16 сентября, на месяц раньше

    17 августа 2021
    17.08.2021
    1335
    0 минут на чтение
    «Дюна» сдвинули в российском прокате — фильм выйдет на месяц раньше

    По данным БК, российские зрители увидят «Дюну» Дени Вильнёва одними из первых. Кинопрокатчик сдвинул релиз картины почти на месяц, теперь она выйдет не 14 октября, а 16 сентября.

    В США релиз запланирован на 22 октября — в этот же день на месяц фильм станет доступен на стриминге HBO Max.

    Первоначально картину собирались выпустить осенью 2020-го, но её перенесли из-за коронавирусных ограничений.

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     Кот-император |  16.08.2021

    Но, как говорится, есть один нюанс.

     

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