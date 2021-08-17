По данным БК, российские зрители увидят «Дюну» Дени Вильнёва одними из первых. Кинопрокатчик сдвинул релиз картины почти на месяц, теперь она выйдет не 14 октября, а 16 сентября.
В США релиз запланирован на 22 октября — в этот же день на месяц фильм станет доступен на стриминге HBO Max.
Первоначально картину собирались выпустить осенью 2020-го, но её перенесли из-за коронавирусных ограничений.
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Кот-император | 16.08.2021
Но, как говорится, есть один нюанс.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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