В марте Lucasfilm объявили, что исполнительным продюсером первого сериала по «Звёздным войнам» (с живыми актёрами, а не анимация) станет режиссёр, сценарист, актёр и продюсер Джон Фавро. Он снимал первые две части «Железного человека», поставил «Книгу джунглей», сейчас работает над новой версией «Короля льва». Ранее он озвучивал одного из персонажей в мультсериале «Звёздные войны: Война клонов».

Теперь Фавро поделился первыми подробностями о грядущем шоу. Эти скупые детали нам стали известны из твита журналиста The Nerdist, который взял интервью у Фавро на премьере фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

Exclusive: @Jon_Favreau confirms that his live action #StarWars series takes place 7 years after Battle of Endor, between #ReturnOfTheJedi and #TheForceAwakens. Will feature all new characters, using cutting edge tech a la THE JUNGLE BOOK. Story coming to @nerdist… pic.twitter.com/iRyPS8hPDR — Dan Casey (@DanCasey) May 11, 2018

Джон Фавро подтвердил, что действие его сериала по «Звёздным войнам» развернётся спустя 7 лет после Битвы при Эндоре, между событиями «Возвращения джедая» и «Пробуждения Силы». Появятся новые персонажи, будут использоваться передовые технологии вроде тех, что были в «Книге Джунглей». Скоро подробности на Nerdist…

Эти крохи информации приводят нас к двум выводам.

Во-первых, Lucasfilm плотно взялись за события между VI и VII эпизодами. То, что раньше было описано только в книгах, теперь мы увидим на малых экранах. Согласитесь, что и «Пробуждение Силы», и «Последние джедаи» давали очень мало информации о событиях того времени — а ведь наверняка в галактике происходило много всего интересного. Этот период нам будет показывать не только Джон Фавро в своём сериале, но и Дэйв Филони в новом анимационном проекте Star Wars: Resistance. В нём главным героем станет пилот Сопротивления.

Во-вторых, если Фавро хочет привлечь «передовые технологии» захвата движения (например, показать персонажей других рас или дроидов), то это может говорить о большом бюджете проекта. Сериал по «Звёздным войнам» в любом случае обойдётся недёшево, но вопрос в том, сколько готовы вложить в производство Disney и Lucasfilm. Флагманские проекты HBO типа «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» стоят по 10-20 млн долларов за эпизод. А Amazon заплатил 250 млн долларов лишь за одни права на сериал по «Властелину колец», а суммарные затраты на пять сезонов могут составить почти миллиард! Смогут ли «Звёздные войны» выиграть гонку за внимание зрителя?