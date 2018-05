В марте Lucasfilm объявили, что исполнительным продюсером первого сериала по «Звёздным войнам» (с живыми актёрами, а не анимация) станет режиссёр, сценарист, актёр и продюсер Джон Фавро. Он снимал первые две части «Железного человека», поставил «Книгу джунглей», сейчас работает над новой версией «Короля льва». Ранее он озвучивал одного из персонажей в мультсериале «Звёздные войны: Война клонов».

Теперь Фавро поделился первыми подробностями о грядущем шоу. Эти скупые детали нам стали известны из твита журналиста The Nerdist, который взял интервью у Фавро на премьере фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

Exclusive: @Jon_Favreau confirms that his live action #StarWars series takes place 7 years after Battle of Endor, between #ReturnOfTheJedi and #TheForceAwakens. Will feature all new characters, using cutting edge tech a la THE JUNGLE BOOK. Story coming to @nerdist… pic.twitter.com/iRyPS8hPDR

— Dan Casey (@DanCasey) May 11, 2018