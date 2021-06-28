Джордж Мартин о сериале: «Никогда не думал, что они меня догонят»

Начинаем неделю с рубрики «всё, что угодно, лишь бы не писать „Ветра Зимы“».

В сети разошлось новое интервью Джорджа Мартина, в котором он поделился размышлениями об экранизации «Песни льда и пламени». В частности, фантаст посетовал на то, что создатели шоу быстро его догнали.

Когда они начали сериал, у меня было напечатано уже четыре книги, и пятая была на подходе. На старте был зазор в пять книг, они гигантские, как вы знаете. Я никогда не думал, что они меня догонят. Они догнали меня и перегнали. Джордж Мартин

Пока сериал выходил, писатель успел выпустить лишь пятый роман в цикле — «Танец с драконами».

Мартин также добавил, что сериал пошёл в некоторых других направлениях.

Я всё ещё работаю над книгой, и вы увидите мою концовку, когда она выйдет. Джордж Мартин

Сейчас HBO разрабатывает сразу несколько сериалов во вселенной «Песни льда и пламени». Уже начались съёмки «Дома Дракона», 10-серийного приквела про Таргариенов, премьера намечена на 2022-й. Кроме того, канал занимается анимационным сериалом про мифы и сказки Вестероса и сериалом по повестям о Дунке и Эгге.

Другие три проекта расскажут о морских путешествиях Корлиса Велариона на борту корабля «Морской змей» (над ним работает команда Бруно Хеллера, который ранее занимался «Римом» и «Готэмом»), о бедняцком районе Королевской гавани под названием Блошиное дно и о принцессе Нимерии.