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    Новости

    Джордж Мартин о сериале: «Никогда не думал, что они меня догонят»

    28 июня 2021
    28.06.2021
    1388
    1 минута на чтение
    Джордж Мартин о сериале: «Никогда не думал, что они меня догонят»

    Начинаем неделю с рубрики «всё, что угодно, лишь бы не писать „Ветра Зимы“».

    В сети разошлось новое интервью Джорджа Мартина, в котором он поделился размышлениями об экранизации «Песни льда и пламени». В частности, фантаст посетовал на то, что создатели шоу быстро его догнали.

    Когда они начали сериал, у меня было напечатано уже четыре книги, и пятая была на подходе. На старте был зазор в пять книг, они гигантские, как вы знаете. Я никогда не думал, что они меня догонят. Они догнали меня и перегнали.

    Джордж Мартин

    Пока сериал выходил, писатель успел выпустить лишь пятый роман в цикле — «Танец с драконами».

    Мартин также добавил, что сериал пошёл в некоторых других направлениях.

    Я всё ещё работаю над книгой, и вы увидите мою концовку, когда она выйдет.

    Джордж Мартин

    Сейчас HBO разрабатывает сразу несколько сериалов во вселенной «Песни льда и пламени». Уже начались съёмки «Дома Дракона», 10-серийного приквела про Таргариенов, премьера намечена на 2022-й. Кроме того, канал занимается анимационным сериалом про мифы и сказки Вестероса и сериалом по повестям о Дунке и Эгге.

    Другие три проекта расскажут о морских путешествиях Корлиса Велариона на борту корабля «Морской змей» (над ним работает команда Бруно Хеллера, который ранее занимался «Римом» и «Готэмом»), о бедняцком районе Королевской гавани под названием Блошиное дно и о принцессе Нимерии.

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