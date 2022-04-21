Экранизацией игры It Takes Two займётся Amazon. В ней может сыграть Дуэйн Джонсон

Мы уже писали, что компания dj2 Entertainment приобрела права на экранизацию кооперативного сказочного экшена It Takes Two. И вот теперь компания подыскала партнёров и исполнителя одной из главных ролей.
Платформой для показа выступит Amazon, помогать с производством будет Seven Bucks Productions, а в числе продюсеров числится Дуэйн Джонсон. Variety добавляет, что актёр может ещё и сыграть главную роль — по всей видимости, речь о Коди.
It Takes Two — исключительно кооперативная игра, в которой игроки берут на себя роли Коди и Мэй. Их брак трещит по швам, маленькая дочь Роуз очень волнуется, а понимания в семье всё меньше. Однажды Роуз при помощи волшебной книги любовного гуру Доктора Хакима превращает родителей в живых кукол. И теперь тем предстоит пройти массу испытаний в грандиозном путешествии на укрепление отношений.
Игра вышла весной 2021-го, а осенью завоевала массу наград.
Даты выхода у экранизации пока нет.
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