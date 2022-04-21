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    Новости

    Экранизацией игры It Takes Two займётся Amazon. В ней может сыграть Дуэйн Джонсон

    21 апреля 2022
    21.04.2022
    631
    0 минут на чтение
    It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром 2

    Мы уже писали, что компания dj2 Entertainment приобрела права на экранизацию кооперативного сказочного экшена It Takes Two. И вот теперь компания подыскала партнёров и исполнителя одной из главных ролей.

    Платформой для показа выступит Amazon, помогать с производством будет Seven Bucks Productions, а в числе продюсеров числится Дуэйн Джонсон. Variety добавляет, что актёр может ещё и сыграть главную роль — по всей видимости, речь о Коди.

    It Takes Two — исключительно кооперативная игра, в которой игроки берут на себя роли Коди и Мэй. Их брак трещит по швам, маленькая дочь Роуз очень волнуется, а понимания в семье всё меньше. Однажды Роуз при помощи волшебной книги любовного гуру Доктора Хакима превращает родителей в живых кукол. И теперь тем предстоит пройти массу испытаний в грандиозном путешествии на укрепление отношений.

    Игра вышла весной 2021-го, а осенью завоевала массу наград.

    Даты выхода у экранизации пока нет.

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     Евгений Пекло |  12.04.2021

    Лучшая кооперативная головоломка со времён Portal 2.

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