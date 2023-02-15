«Эксмо-АСТ» начнёт выпускать изложения книг, которые нельзя издать в России

Российские издатели рассказали «Коммерсанту», что в ближайшее время намерены обойти ограничения по продаже прав на книги в России. Для этого они планируют использовать «саммари» — тезисные пересказы без прямого цитирования. Уже в ближайшее время по этому направлению начнёт работать холдинг «Эксмо-АСТ», а популярный сервис Smart Reading, занимающийся подобными услугами десять лет, выпустил в подобном формате мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare), мировой бестселлер последнего месяца.

В «Эксмо-АСТ» называют изложения альтернативой принудительной лицензии, которая сможет «обеспечить доступность» популярных нон-фикшен-книг для россиян. Холдинг тоже готовит саммари по мемуарам принца Гарри — первый тираж будет составлять три тысячи экземпляров. В оригинале её выпускает издательство Penguin Random House, которое прекратило работу с Россией.

В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком. Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании. Евгений Капьев, гендиректор «Эксмо»

По той же схеме планируют перевыпустить популярную нонфикшен-книгу Джен Синсеро «Не ной» — права на неё истекли прошлой весной, теперь их продлить невозможно.

Шеф-редактор издательства Smart Reading Мария Копачевская добавляет, что сейчас формат саммари становится всё более популярным.

Доля в нашем каталоге саммари на книги, не изданные на русском языке, растет в связи с текущей ситуацией, поскольку мы стараемся ориентироваться на то, что недоступно русскоязычным читателям, но ценно для них.

А вот в издательстве «Букмейт» пока нет планов на выпуск подобных книг.

В «ЛитРес» тоже прокомментировали популярность формата:

У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшн целиком. Евгений Селиванов, директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес

Представители издательств Individuum и Ad Marginem Press считают формат не слишком удачным ходом, поскольку он плохо повлияет на отношения с правообладателями. К тому же, ещё хватает текстов, которые вышли в «общественное достояние» или на которые по-прежнему можно купить права.

Юристы, опрошенные изданием, считают, что подобное цитирование тоже может служить нарушением авторских прав.