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    Новости

    «Эксмо-АСТ» начнёт выпускать изложения книг, которые нельзя издать в России

    15 февраля 2023
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    15.02.2023
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    1 минута на чтение
    «Эксмо-АСТ» начнёт выпускать изложения книг, которые нельзя издать в России

    Российские издатели рассказали «Коммерсанту», что в ближайшее время намерены обойти ограничения по продаже прав на книги в России. Для этого они планируют использовать «саммари» — тезисные пересказы без прямого цитирования. Уже в ближайшее время по этому направлению начнёт работать холдинг «Эксмо-АСТ», а популярный сервис Smart Reading, занимающийся подобными услугами десять лет, выпустил в подобном формате мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare), мировой бестселлер последнего месяца.

    В «Эксмо-АСТ» называют изложения альтернативой принудительной лицензии, которая сможет «обеспечить доступность» популярных нон-фикшен-книг для россиян. Холдинг тоже готовит саммари по мемуарам принца Гарри — первый тираж будет составлять три тысячи экземпляров. В оригинале её выпускает издательство Penguin Random House, которое прекратило работу с Россией.

    В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком. Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании.

    Евгений Капьев, гендиректор «Эксмо»

    По той же схеме планируют перевыпустить популярную нонфикшен-книгу Джен Синсеро «Не ной» — права на неё истекли прошлой весной, теперь их продлить невозможно.

    Шеф-редактор издательства Smart Reading Мария Копачевская добавляет, что сейчас формат саммари становится всё более популярным.

    Доля в нашем каталоге саммари на книги, не изданные на русском языке, растет в связи с текущей ситуацией, поскольку мы стараемся ориентироваться на то, что недоступно русскоязычным читателям, но ценно для них.

    А вот в издательстве «Букмейт» пока нет планов на выпуск подобных книг.

    В «ЛитРес» тоже прокомментировали популярность формата:

    У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшн целиком.

    Евгений Селиванов, директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес

    Представители издательств Individuum и Ad Marginem Press считают формат не слишком удачным ходом, поскольку он плохо повлияет на отношения с правообладателями. К тому же, ещё хватает текстов, которые вышли в «общественное достояние» или на которые по-прежнему можно купить права.

    Юристы, опрошенные изданием, считают, что подобное цитирование тоже может служить нарушением авторских прав.

    Если объем саммари — это две-три страницы, наверное, его можно считать описанием книги. Если книга в 500 страниц имеет «пересказ» объемом в те же 500 страниц, а тем более максимально близко к тексту оригинала, это, очевидно, уже нарушение авторских прав.

    Сергей Зуйков, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры»

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     Алексей Ионов |  28.12.2022

    Мы уже разбирали проблемы книгоиздания весной. Давайте посмотрим, что изменилось теперь.

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