Elden Ring завоевала премию «Небьюла» за лучший игровой текст

Американская ассоциация писателей-фантастов (SWFA) в ходе официальной церемонии назвала победителей 58-й почётной ежегодной премии «Небьюла». Посмотреть двухчасовую трансляцию можно в записи на YouTube:
Традиционно отметили не только фантастические романы, но и выдающийся фильм и текст для видеоигры:
- Лучший роман — Babel от Ребекки Куанг
- Лучшая повесть — Even Though I Knew the End от Челси Полк
- Лучший рассказ — If You Find Yourself Speaking to God, Address God with the Informal You от Джона Чу
- Лучший короткий рассказ — Rabbit Test от Саманты Милз
- Номинация имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику — Ruby Finley vs. the Interstellar Invasion от К. Темпест Брэдфорд
- Номинация имени Рэя Брэдбери за лучшую постановку — «Всё, везде и сразу»
- Номинация за лучший игровой текст — Elden Ring
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