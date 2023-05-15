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    Новости

    Elden Ring завоевала премию «Небьюла» за лучший игровой текст

    15 мая 2023
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    15.05.2023
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    0 минут на чтение
    Elden Ring завоевала премию «Небьюла» за лучший игровой текст

    Американская ассоциация писателей-фантастов (SWFA) в ходе официальной церемонии назвала победителей 58-й почётной ежегодной премии «Небьюла». Посмотреть двухчасовую трансляцию можно в записи на YouTube:

    Традиционно отметили не только фантастические романы, но и выдающийся фильм и текст для видеоигры:

    • Лучший роман — Babel от Ребекки Куанг
    • Лучшая повесть — Even Though I Knew the End от Челси Полк
    • Лучший рассказ — If You Find Yourself Speaking to God, Address God with the Informal You от Джона Чу
    • Лучший короткий рассказ — Rabbit Test от Саманты Милз
    • Номинация имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику — Ruby Finley vs. the Interstellar Invasion от К. Темпест Брэдфорд
    • Номинация имени Рэя Брэдбери за лучшую постановку — «Всё, везде и сразу»
    • Номинация за лучший игровой текст — Elden Ring

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     Кот-император |  09.03.2022 |  54

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