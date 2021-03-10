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    Новости

    Энди Серкис о подготовке к роли Голлума: «Я мог часами гулять на четвереньках»

    10 марта 2021
    Кот-император
    10.03.2021
    1279
    0 минут на чтение
    Энди Серкис о подготовке к роли Голлума: «Я мог часами гулять на четвереньках»

    В этом году легендарному фильму «Властелин колец: Братство кольца» исполняется 20 лет. По такому поводу в прокат готовится отреставрированная версия трилогии, актёры вновь собирают в передачах и дают интервью. Так, например, воспоминаниями о роли Голлума поделился актёр мокапа Энди Серкис.

    Я ходил на четвереньках вне площадки во время съёмок «Властелина колец». Я тратил много времени для роли Голлума, я мог часами ходить на четвереньках. Я даже несколько раз так случайно сталкивался с другими людьми, поэтому мне приходилось отвечать им, что я так что-то ищу на земле. Честно говоря, это подходящий метод.

    Серкис радуется, что слава после фильма настигла его уже в зрелом возрасте — будь он моложе, как считает сам актёр, то мог бы и не справиться.

    Это было удивительное время; этот опыт подарил так много всего, и нравится мне это или нет, эта роль живёт со мной каждый день. Она никуда не уйдёт.

    Напоминаем, что в апреле в России планируется показ отреставрированных версий «Властелина колец». Пока что постеров и промо-материалов по этому поводу не было.

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     Светлана Евсюкова |  20.04.2020

    Голлум, Цезарь, Сноук и другие цифровые лица.

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    Кот-император
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