Энди Серкис о подготовке к роли Голлума: «Я мог часами гулять на четвереньках»

В этом году легендарному фильму «Властелин колец: Братство кольца» исполняется 20 лет. По такому поводу в прокат готовится отреставрированная версия трилогии, актёры вновь собирают в передачах и дают интервью. Так, например, воспоминаниями о роли Голлума поделился актёр мокапа Энди Серкис.

Я ходил на четвереньках вне площадки во время съёмок «Властелина колец». Я тратил много времени для роли Голлума, я мог часами ходить на четвереньках. Я даже несколько раз так случайно сталкивался с другими людьми, поэтому мне приходилось отвечать им, что я так что-то ищу на земле. Честно говоря, это подходящий метод.

Серкис радуется, что слава после фильма настигла его уже в зрелом возрасте — будь он моложе, как считает сам актёр, то мог бы и не справиться.

Это было удивительное время; этот опыт подарил так много всего, и нравится мне это или нет, эта роль живёт со мной каждый день. Она никуда не уйдёт.

Напоминаем, что в апреле в России планируется показ отреставрированных версий «Властелина колец». Пока что постеров и промо-материалов по этому поводу не было.