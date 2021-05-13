«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун получит сиквел

Кинокомпания Legendary и Netflix запустили в производство сиквел «Энолы Холмс», в основе которой лежит серия любительских романов Нэнси Спрингер.
Главную роль вновь исполнит Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), а Генри Кавилл («Ведьмак») вернется к роли легендарного детектива.
Творческая команда тоже осталась прежней. Постановкой займется Гарри Брэдбир («Убивая Еву»), а сценарий картины напишет Джек Торн («Бесстыдники»).
Других подробностей о продолжении пока что нет.
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