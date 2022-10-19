Еще один тизер второго сезона «Вампиров средней полосы»

Стриминговый сервис START опубликовал второй тизер-трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы».

В ролике деда Слава пытается обыграть в карты маленькую девочку, но, судя по всему, у него это не выходит.

Также в тизере можно увидеть актрису Анастасию Стежко, которая сыграет следовательницу Аннушку. Ранее эту роль исполняла украинка Екатерина Кузнецова. Официально причину замены не называли.

Премьера состоится в декабре 2022 года — пока точной даты нет.