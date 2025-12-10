«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» ставит антирекорд для Marvel на Disney+

Супергеройский фильм Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» имел успех в прокате и у критиков, но, похоже, не заинтересовал телезрителей. «Четвёрку» выпустили на сервисе Disney+ месяц назад, 5 ноября. Однако, по подсчётам агентства Nielsen, определяющего рейтинги сериалов, «Первые шаги» получили худший онлайн-дебют из всех фильмов Marvel. У картины было менее 5 миллионов просмотров за первые 5 дней.
Для сравнения агентство приводит цифры других фильмов Marvel последних лет, выходивших на Disney+ вскоре после проката: