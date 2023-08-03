Фильм про Ждуна, ответ «Холодному сердцу» и не только — главное с очной защиты Фонда кино

3 августа Фонд кино провел (и все еще проводит) очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства.

Собрали для вас самые интересные на наш взгляд питчи фантастических картин.

«Дорогая, я больше не перезвоню»

ID Productions представила фильм Александра Фомина с Никитой Ефремовым в главной роли.

По сюжету Даня из-за болезни попадает в кому и остается в загробном мире, который из-за страха летать выглядит для него как аэропорт.

Бюджет ленты увеличился до 360 миллионов рублей. Авторы просят 250 миллионов. Ожидается, лента соберет 450 миллионов. Затраты на бюджет — 80 миллионов.

Премьера состоится в конце 2024 года.

«Колотун»

Кинокомпания «Зебра» анонсировала семейную сказку «Колотун», которую снимет Олег Гусев.

В центре сюжета семья Снегиревых, которая готовится в последний раз вместе встретить Новый год, после чего родители расскажут своему сыну о разводе. Но в дороге их машина проваливается в параллельный мир, тем самым освобождая злого волшебника Колотуна.

Бюджет составляет 420 миллионов рублей, а ожидаемые сборы — 450 миллионов.

«Он»

«Инфините контент» показала фантастический триллер «Он» Евгения Корчагина.

Фильм расскажет о девушке в исполнении Кристины Асмус, которая арендует на берегу моря «умный дом». В нем ИИ с мужским голосом поначалу поддерживает с героиней беседу, потом начинает как будто бы ухаживать за ней, а затем и вовсе отказывается выпускать ее.

Сами авторы вдохновлялись картинами вроде «Пассажиры» и «Она».

Премьера состоится 2024 года.

«Близнецы»

Компания «Стелла» представила семейное фэнтези «Близнецы» Саши Парацелс.

По сюжету десятилетние близнецы Ян и Яна в новогоднюю ночь находят загадочную тетрадь и зачитывают записи из нее. А наутро они обнаруживают, что их родители превратились в двухгодовалых малышей.

«Аномалия»

Компания «Мирфильм» анонсировала триллер «Аномалия» Павла Лунгина.

В центре сюжета молодой священник Михаил, который отправляется в соседний приход, где творятся недобрые дела из-за того, что деревня стоит на природно-анормальной зоне на горящих торфяниках. Там он становится свидетелем странных ритуалов.

Сами авторы вдохновлялись «Островом», а по стилистике фильм будет похож на «Твин Пикс».

Бюджет составляет 250 миллионов рублей. Из них создатели запрашивают 175 миллионов. Ожидается, что лента соберет в прокате 110 миллионов.

«Ждун»

Студия «Наше кино» анонсировала фантастическую комедию «Ждун» Дмитрия Суворова. Съемки картины запланированы на сентябрь.

По сюжету корабль Ждуна терпит крушение в лесу из-за метеоритного дождя, где его находит мальчик Никита. Теперь его семье предстоит помочь пришельцу отремонтировать космический корабль и не дать местному бизнесмену завладеть инопланетными технологиями.

Главные роли исполнят Виктор Хориняк, Ольга Медынич и Ян Цапник.

«Щелкунчик»

Компания QS Films представила мистический детектив «Щелкунчик» Святослава Подгаевского.

По сюжету в канун рождества 1915 года Петербург захлестывает волна похищений детей. Судя по почерку, это маньяк по прозвищу Щулкунчик, который превращает детей в кукол. Выследить его предстоит главному герою Петру, который однажды с ним расправился. Но как злодею удалось вернуться с того света?

В качестве референсов авторы указали «Серебряные коньки» и сериал «Настоящий детектив».

Фильм выйдет в декабре 2024 года.

«Академия Снегурочек»

«Экшн Арт Групп» представила приключенческое фэнтези под названием «Академия Снегурочек».

Синопсис гласит: студентка Академии Снегурочек и родная дочка Деда Мороза Настенька случайно отменяет в нашем мире зиму, а вместе с ней и Новый год, а Дед Мороз и вовсе оказывается в плену у Снежной Королевы.

Авторы картины вдохновляются «Последним богатырем», «Малефисентой» и мультфильмом «Холодное сердце».

Производство стоит 377,5 миллиона рублей. Из них кинокомпания запрашивает 249 миллиона. Ожидаются сборы в сумме 900 миллионов.

«Золотой петушок»

«Интерфест» презентовала фэнтези под названием «Золотой петушок», которым займется Рената Давлентярова.

В основу картины лягут сразу несколько сказок Александра Пушкина. По сюжету в жестоком средневековом мире хороший царь хочет добиться мира и процветания, но кажется, что войнам нет конца. Однако все меняется, когда царь получает загадочный магический артефакт.

Съемки должны начаться в апреле 2024 года.

«Самая большая луна»

Компания «План 9» попросила о дофинансировании молодежного фэнтези «Самая большая Луна» Алексея Попогребского.

Мир эмеров — сверхлюдей с необычными способностями, не чувствующих боли и не испытывающих эмоций, — оказался под угрозой. И чтобы спасти его, полукровке Денису нужно найти избранную девушку Катю.

Авторы вдохновляются «Сумерками», «Голодными играми» и «Дивергентом».

Премьера состоится в феврале-марте 2024 года.