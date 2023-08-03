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    Фильм про Ждуна, ответ «Холодному сердцу» и не только — главное с очной защиты Фонда кино

    3 августа 2023
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    03.08.2023
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    3 минуты на чтение

    3 августа Фонд кино провел (и все еще проводит) очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства.

    Собрали для вас самые интересные на наш взгляд питчи фантастических картин.

    «Дорогая, я больше не перезвоню»

    ID Productions представила фильм Александра Фомина с Никитой Ефремовым в главной роли.

    По сюжету Даня из-за болезни попадает в кому и остается в загробном мире, который из-за страха летать выглядит для него как аэропорт.

    Бюджет ленты увеличился до 360 миллионов рублей. Авторы просят 250 миллионов. Ожидается, лента соберет 450 миллионов. Затраты на бюджет — 80 миллионов.

    Премьера состоится в конце 2024 года.

    «Колотун»

    Кинокомпания «Зебра» анонсировала семейную сказку «Колотун», которую снимет Олег Гусев.

    В центре сюжета семья Снегиревых, которая готовится в последний раз вместе встретить Новый год, после чего родители расскажут своему сыну о разводе. Но в дороге их машина проваливается в параллельный мир, тем самым освобождая злого волшебника Колотуна.

    Бюджет составляет 420 миллионов рублей, а ожидаемые сборы — 450 миллионов.

    «Он»

    «Инфините контент» показала фантастический триллер «Он» Евгения Корчагина.

    Фильм расскажет о девушке в исполнении Кристины Асмус, которая арендует на берегу моря «умный дом». В нем ИИ с мужским голосом поначалу поддерживает с героиней беседу, потом начинает как будто бы ухаживать за ней, а затем и вовсе отказывается выпускать ее.

    Сами авторы вдохновлялись картинами вроде «Пассажиры» и «Она».

    Премьера состоится 2024 года.

    «Близнецы»

    Компания «Стелла» представила семейное фэнтези «Близнецы» Саши Парацелс.

    По сюжету десятилетние близнецы Ян и Яна в новогоднюю ночь находят загадочную тетрадь и зачитывают записи из нее. А наутро они обнаруживают, что их родители превратились в двухгодовалых малышей.

    «Аномалия»

    Компания «Мирфильм» анонсировала триллер «Аномалия» Павла Лунгина.

    В центре сюжета молодой священник Михаил, который отправляется в соседний приход, где творятся недобрые дела из-за того, что деревня стоит на природно-анормальной зоне на горящих торфяниках. Там он становится свидетелем странных ритуалов.

    Сами авторы вдохновлялись «Островом», а по стилистике фильм будет похож на «Твин Пикс».

    Бюджет составляет 250 миллионов рублей. Из них создатели запрашивают 175 миллионов. Ожидается, что лента соберет в прокате 110 миллионов.

    «Ждун»

    Студия «Наше кино» анонсировала фантастическую комедию «Ждун» Дмитрия Суворова. Съемки картины запланированы на сентябрь.

    По сюжету корабль Ждуна терпит крушение в лесу из-за метеоритного дождя, где его находит мальчик Никита. Теперь его семье предстоит помочь пришельцу отремонтировать космический корабль и не дать местному бизнесмену завладеть инопланетными технологиями.

    Главные роли исполнят Виктор Хориняк, Ольга Медынич и Ян Цапник.

    Семейное фэнтези, сказка и триллер — главное с очной защиты Фонда кино

    «Щелкунчик»

    Компания QS Films представила мистический детектив «Щелкунчик» Святослава Подгаевского.

    По сюжету в канун рождества 1915 года Петербург захлестывает волна похищений детей. Судя по почерку, это маньяк по прозвищу Щулкунчик, который превращает детей в кукол. Выследить его предстоит главному герою Петру, который однажды с ним расправился. Но как злодею удалось вернуться с того света?

    В качестве референсов авторы указали «Серебряные коньки» и сериал «Настоящий детектив».

    Фильм выйдет в декабре 2024 года.

    «Академия Снегурочек»

    «Экшн Арт Групп» представила приключенческое фэнтези под названием «Академия Снегурочек».

    Синопсис гласит: студентка Академии Снегурочек и родная дочка Деда Мороза Настенька случайно отменяет в нашем мире зиму, а вместе с ней и Новый год, а Дед Мороз и вовсе оказывается в плену у Снежной Королевы.

    Авторы картины вдохновляются «Последним богатырем», «Малефисентой» и мультфильмом «Холодное сердце».

    Производство стоит 377,5 миллиона рублей. Из них кинокомпания запрашивает 249 миллиона. Ожидаются сборы в сумме 900 миллионов.

    Фильм про Ждуна, триллер о глубинке и не только — главное с очной защиты Фонда кино

    «Золотой петушок»

    «Интерфест» презентовала фэнтези под названием «Золотой петушок», которым займется Рената Давлентярова.

    В основу картины лягут сразу несколько сказок Александра Пушкина. По сюжету в жестоком средневековом мире хороший царь хочет добиться мира и процветания, но кажется, что войнам нет конца. Однако все меняется, когда царь получает загадочный магический артефакт.

    Съемки должны начаться в апреле 2024 года.

    Фильм про Ждуна, триллер о глубинке и не только — главное с очной защиты Фонда кино 4

    «Самая большая луна»

    Компания «План 9» попросила о дофинансировании молодежного фэнтези «Самая большая Луна» Алексея Попогребского.

    Мир эмеров — сверхлюдей с необычными способностями, не чувствующих боли и не испытывающих эмоций, — оказался под угрозой. И чтобы спасти его, полукровке Денису нужно найти избранную девушку Катю.

    Авторы вдохновляются «Сумерками», «Голодными играми» и «Дивергентом».

    Премьера состоится в феврале-марте 2024 года.

    Фильм про Ждуна, ответ «Холодному сердцу» и не только — главное с очной защиты Фонда кино
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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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