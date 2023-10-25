В сети раньше времени появился финальный трейлер Alan Wake 2 от Remedy. Вероятно, его должны показать 25 октября в рамках презентации Xbox.

Сюжет развернется спустя 13 лет после исчезновения Алана Уэйка. Геймерам дадут поиграть как за самого писателя, так и за нового персонажа, агента ФБР Сагу Андерсон, которая расследует череду ритуальных убийств.

Эмбарго на обзоры игры спадет 26 октября — за несколько часов до выхода сурвайвл-хоррора. Причем журналисты получили по большей части копии для ПК.

Релиз состоится 27 октября на PS5, XSX/S и ПК (только в EGS).