Глава CD Projekt рассказал о «работе над ошибками» в компании после релиза Cyberpunk 2077

Глава CD Projekt Адам Кичиньский дал большое интервью порталу Rzeczpospolita, в котором сообщил о нынешнем состоянии польской компании и о сложностях, связанных с выпуском Cyberpunk 2077.

По словам Кичиньского, Cyberpunk 2077 был самым крупным, наиболее амбициозным и сложным проектом в 27-летней истории компании. Релиз игры преподал команде важный урок и дал ей сигнал, что необходимы изменения.

Работая над «Ведьмаком» и Cyberpunk 2077 компания CD Projekt стремилась превзойти свои прошлые достижения в каждом из аспектов. Несмотря на проблемы последней игры команда гордится многими её достижениями.

Мы верим, что в долгосрочной перспективе Cyberpunk 2077 будут расценивать как очень хорошую игру и она будет продаваться годами, как и остальные наши проекты. Тем более что с течением времени системы будут становиться всё мощнее, а игру мы будем улучшать. Мы постоянно работаем над новыми правками и версиями для нового поколения консолей.

Кроме того, глава компании сообщил, что в 2021 году Cyberpunk 2077 не получит обновлений, а некстген-версии Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» отложены до 2022 года. Кичиньский считает это сложным, но верным шагом. Разработчикам нужно время, чтобы доработать графический аспект, улучшить производительность и обеспечить поддержку технологий современных консолей.

В данный момент в CD Projekt трудятся 1200 человек, 660 из которых заняты в студиях CD Projekt Red. Треть из них работает над обновлениями и консольными версиями Cyberpunk 2077, а остальные занимаются «Гвинтом» и другими проектами.

Сейчас компания фокусируется на двух своих главных сериях, потому что именно они, как считают в CD Projekt, имеют наибольший потенциал. В следующем году компания намеревается начать разработку двух параллельных AAA-проектов в рамках обеих IP.

Отвечая на вопрос о состоянии компании, Кичиньский подчеркнул, что CD Projekt не продаётся и остаётся независимой. Компания не планирует выпускать дополнительные акции, и ей не нужен стратегический инвестор. Для сохранения нынешнего положения в устав компании были внесены положения, которые усложнят попытки захвата компании.

Более того, сама CD Projekt сейчас рассматривает вариант инвестиций в мелкие студии. В октябре компания приобрела студию The Molasses Flood, которая уже начала работать над игрой по одной из серий.