«Городу уже никто не поможет» — вышел первый тизер экшен-комедии «Разрешите обратиться»

«Иви» представил первый тизер-трейлер супергеройской экшен-комедии «Разрешите обратиться».

В центре сюжета оперуполномоченный Гоша Котов, которого кусает зараженная собака, посоле чего тот превращается в невероятно сильного и ловкого оборотня.

Главные роли исполнили Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник.

Премьера состоится скоро, но точной даты пока нет.