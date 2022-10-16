Хеллена Тейлор отказалась озвучивать главную героиню Bayonetta 3 из-за маленького гонорара

Актриса записала видеообращение в знак солидарности с людьми, чья работа не оплачивается как подобает. Она отметила, что не требует огромного гонорара, но, по её мнению, её труд заслуживает достойной оплаты. В итоге она призвала фанатов серии бойкотировать игру.
Глава PlatinumGames и создатель серии Bayonetta Хидеки Камия назвал слова актрисы «печальной и прискорбной неправдой», однако никак не опроверг предоставленную Тейлор информацию. Затем его твиттер-аккаунт оказался замороженным из-за «подозрительной активности». Судя по всему, это произошло из-за чрезмерной блокировки других пользователей — именно этим Хидеки Камия пригрозил, комментируя ситуацию с Хелленой Тейлор. В своём аккаунте он выдвинул список причин, по которым блокирует пользователей, среди которых были: провокационные комментарии, использование иностранных языков (кроме японского), а также уже решённые вопросы.
Bayonetta 3 выйдет на Nintendo Switch 28 октября.
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