Хеллена Тейлор отказалась озвучивать главную героиню Bayonetta 3 из-за маленького гонорара

В первых двух частях серии игр Bayonetta главную героиню озвучивала Хеллена Тейлор, но в третьей игре актриса озвучания сменилась — новым голосом Байонетты стала Дженнифер Хейл, известная по женской версии капитана Шепард из Mass Effect. PlatinumGames заявили, что сотрудничество с Тейлор прекратилось из-за «пересекающихся обстоятельств».Однако Хеллена Тейлор раскрыла истинные причины этих изменений — они кроются в низких гонорарах. По её словам, серия Bayonetta заработала примерно 450 миллионов долларов, если не учитывать продажи мерчандайза, но Nintendo предложила актрисе за работу над третьей частью всего лишь 4000 долларов. Тейлор восприняла это как оскорбление, учитывая её роль во франшизе и вложенный труд.

Актриса записала видеообращение в знак солидарности с людьми, чья работа не оплачивается как подобает. Она отметила, что не требует огромного гонорара, но, по её мнению, её труд заслуживает достойной оплаты. В итоге она призвала фанатов серии бойкотировать игру.

Глава PlatinumGames и создатель серии Bayonetta Хидеки Камия назвал слова актрисы «печальной и прискорбной неправдой», однако никак не опроверг предоставленную Тейлор информацию. Затем его твиттер-аккаунт оказался замороженным из-за «подозрительной активности». Судя по всему, это произошло из-за чрезмерной блокировки других пользователей — именно этим Хидеки Камия пригрозил, комментируя ситуацию с Хелленой Тейлор. В своём аккаунте он выдвинул список причин, по которым блокирует пользователей, среди которых были: провокационные комментарии, использование иностранных языков (кроме японского), а также уже решённые вопросы.

Bayonetta 3 выйдет на Nintendo Switch 28 октября.