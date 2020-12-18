Hobby World выпустит на русском ролевую игру по «Дюне»

В рамках двухчасового стрима с ответами на вопросы издательство Hobby World анонсировало выход на русском настольной ролевой игры «Дюна» от издательства Modiphius (Dune: Adventures in the Imperium Roleplaying game).

В основе игры лежит движок 2d20, который издатель ранее применял для Dishonored RPG, Infinity, Conan, Star Trek Adventures и других игр. В рамках системы правил игроки смогут создать персонажей как из каноничных Великих домов вроде Атрейдес и Харконенн, так и придумать собственный дом. Из описания следует, что книга правил охватит материалы как основной книги Фрэнка Герберта, так и произведений Брайана Герберта и Кевина Андерсона. Разрешать сыграть шпионами, мечниками, сёстрами Бене Гессерит, советниками и фременами.

Игра поступит в продажу только весной 2021-го, но Modiphius уже открыли предзаказ. Сроков и формата (будет ли это краудфандинг) русскоязычного издания пока что нет.

Кроме того, на конференции издатель рассказал о других ролевых играх: